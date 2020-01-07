2. el araç alım satımında yeni dönem

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, araç alım satımında noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabileceğini açıkladı.

Türkiye Noterler Birliği ile güvenli ödeme sisteminin kurulması için ilk adımın atıldığını belirten Bakan Pekcan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İkinci el araç ticaretinde güvenli ödeme sistemimizi devreye alıyoruz.

Bu kapsamda satış bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak güvenli ödeme sisteminin kurulması için ilk adımı Türkiye Noterler Birliği ile birlikte attık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı

— Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 7, 2020