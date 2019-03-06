SOCAR, Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. SOCAR; rafineri, petrokimya, doğalgaz ve boru hattının (TANAP) ardından akaryakıtta dağıtım ve perakende sektörüne yöneldi. İzmir’deki Star Rafinerisi’nde üretime başlayan şirket, bu hamlesiyle üretimden tüketime uzanan entegre yapıda tüm değer zincirlerinde yer alacak. Akaryakıt istasyonları üzerinden doğrudan müşteriye ulaşacak.

Akaryakıt sektöründe çıtayı yükseğe koyan SOCAR’ın, Demirören Grubu’nun kontrolünde bulunan TOTAL’le akaryakıt dağıtım ve bayilik ağında “işbirliği” görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

HABERTÜRK’e bilgi veren güvenilir kaynaklar, görüşmelerin henüz çok yeni olduğunu belirterek, “Bu işbirliği değişik biçimler alabilir. Hisselerden bir bölümünün satın alınması da bu alternatiflerden biri olarak öne çıkabilir” dedi.

SOCAR, kısa süre önce Alman EWE’den Bursa ve Kayseri doğalgaz dağıtım şirketlerini satın aldı. Bu şirketlerin devri için izin ve onay süreçleri devam ediyor.