SON DAKİKA!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında 2019 yaş çay alım fiyatını açıkladı. Pakdemirli, “Cumhurbaşkanımız bizim düşündüğümüzün de biraz daha ötesinde bir çay fiyatı açıklamamızı istedi. Yaş çay taban fiyatını inşallah bu sene 2,90 TL olarak belirledik. 13 kuruş destekleme ile 3 TL 3 Kuruş olarak belirledik” dedi.

'ÇAYKUR BÜYÜK BİR TİCARİ MARKA'

Türkiye dışında 30 tane daha ülkede çay üretildiğini hatırlatan Pakdemirli “Dünyanın en güzel çayını biz üretiyoruz” dedi. Pakdemirli, ÇAYKUR’un bir devlet kuruluşu olmasına rağmen büyük bir ticari marka olduğunu söyledi. Kimseye haber vermeden geçen günlerde Rize’ye gelerek çay bahçelerini incelediğini belirten Pakdemirli, yaşlı çay bahçelerinin artık yenilenmesi gerektiğini vurguladı.