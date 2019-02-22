Son Dakika | 22 Şubat Altın fiyatları ne kadar? Güncel Cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatları...

22 Şubat Altın fiyatları ne kadar sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bir süredir yükselişte olan altın fiyatları tekrar düşüşe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,65 azalışla 226,51 liradan tamamladı. Peki, Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 22 Şubat 2019 canlı altın fiyatları...