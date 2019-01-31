SON DAKİKA | 31 Ocak Altın fiyatları düşüşte! Güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,48 düşüşle 221,42 liradan, çeyrek altın fiyatları ise 0,49 düşüşle 362,01 liradan işlem görüyor. Güncel çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte, 31 Ocak canlı altın fiyatları...