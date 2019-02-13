3600 ek gösterge ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ak Parti'nin söz verip de yapmadığı hiçbir şey yok. Söz verdiğimiz her sözün arkasındayız. Meclis takvimi uygun olursa tüm sözlerimizi yerine getiririz" dedi.
Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, Turan Meclis tatile girmeden Maden Kanunu ve İstinaf Mahkemeleri’yle ilgili düzenlemenin görüşüleceğini bildirdi.
Toplumun beklentileri doğrultusunda düzenlemelerin yer aldığı bir torba teklifin de Meclis tatile girmeden getirilebileceğini kaydetti.
Yerel seçim nedeniyle çalışmalarına ara verecek Meclis'te Binali Yıldırım'ın istifası sonrasında Meclis Başkanlık seçimi de var. Turan, Meclis Başkanlık seçiminin 24 veya 25 Şubat'ta yapılabileceğini belirtti.
AK Partili Bülent Turan, son dönemlerin en çok merak edilen konularından biri olan 3600 ek gösterge için açıklamalarda bulundu.
Turan, ''3600 ek gösterge talebi takvim uygun olursa seçimden önce çıkarılacak. Meclis kapanmadan torba yasa teklifi gündeme gelebilir'' dedi.
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Murat Durmuş_12538304747708983 saat önce Bizlerde takvim uyarsa Seçimden sonra oy vermeyi düşünüyoruz 19 3 relaxe3 saat önce EYT 3 1 k.a.y.r.a@hotmail.com3 saat önce EKONOMI BU DURUMDAYKEN NE 3600 EK GÖSTERGESİ BİRİ İZAH ETSİN 5 5