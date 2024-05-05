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        Haberler Yaşam Şans Topu Son dakika: 5 Mayıs 2024 Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

        5 Mayıs Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

        Şans Topu'nda çekiliş sonuçları açıklandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar saat 20.00'de açıklanıyor. İşte 5 Mayıs 2024 Pazar Şans Topu çekilişi hakkında ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 20:08 Güncelleme: 05.05.2024 - 20:08
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        Şans Topu'nda kazandıran numaralar...
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        Şans Topu'nda çekiliş heyecanı haftanın son çekilişi ile sona erdi. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu sonuçlarını haberimizde derledik. İşte 5 Mayıs 2024 Şans Topu sonuçları...

        5 MAYIS 2024 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

        2 - 15 - 23 - 24 - 34 + 6

        Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

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        Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

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