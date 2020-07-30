Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Karayolları Genel Müdürlüğü, 30 Haziran Salı günü Kuzey Marmara Otoyolu'nun “Nakkaş-Başakşehir kesimi” için ihale gerçekleştirdi. Yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle gerçekleştirilen ihalede, en iyi teklifi Rönesans Grubu verdi. Teklif tutarının, 8 milyar TL dolayında olduğu belirtiliyor. İhalede, ikinci sırada Cengiz Grubu yer aldı.

İLK İMZALAR

Karayolları Genel Müdürlüğü, ihaleyle ilgili çalışmalarını tamamladı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesiminin bağlantı yolları dahil yapım ve işletme ihalesini, Rönesans Grubu kazandı.

İhaleyle ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü ile Rönesans Grubu arasında ilk imzaların bir süre önce atıldığı belirtiliyor. Söz konusu imza ile ihaleyi, Rönesans Grubu’nun kazandığının kayıt altına alındığı ifade ediliyor.

Peki, bundan sonra ne olacak? İhaleyle ilgili başta finansman paketi olmak üzere diğer prosedürlerin ve işlemlerin tamamlanacağı kaydediliyor. Ardından yüklenici, projenin yapımına başlayacak. YİD kapsamında projeyi yapacak, işletecek ve işletme süresi sonunda da devlete devredecek. Proje tamamlandığında, söz konusu yolu ya da hattı kullanmak isteyen araçlar, ilan edilecek “geçiş bedeli”ni ödeyecek.