ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye geleceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye gidecek" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Rubio'nun Rusya-Ukraya Savaşı'nın sona erdirilmesi için sürdürülen görüşmelere katılmak için Türkiye'ye geleceğini belirtti.

NATO TOPLANTISI ANTALYA'DA YAPILACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14-15 Mayıs'ta Antalya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na (NATO iFMM) ev sahipliği yapacak.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, NATO üyesi 32 müttefikin temsil edileceği toplantı 14-15 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek.

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları, NATO zirveleri öncesinde müttefik bakanlar arasında ilave görüş alışverişine imkan sağlamakta. Bu çerçevede, 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de düzenlenecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nin hazırlıkları, Antalya'da gerçekleştirilecek bu toplantıda müttefik dışişleri bakanları tarafından ele alınacak.