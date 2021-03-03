Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon dakika! AK Partili Bostancı: HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı hukukta
ABONE OL

AK Partili Bostancı: HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı hukukta

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP'nin kapatılması tartışmasıyla ilgili olarak, "HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı siyasette değil hukuktadır" dedi.

Son dakika! AK Partili Bostancı: HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı hukukta
HABERTURK.COM / AA

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı siyasette değil hukuktadır. İlgili merciler bakarlar, incelerler, değerlendirirler, deliller üzerinden nihai bir hüküm verirler." dedi.

Bostancı, AA muhabirine, "HDP'nin kapatılması" konusundaki tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu konudaki hukuki değerlendirmenin mahkemelerin konusu olduğunun altını çizen Bostancı, "HDP ile ilgili bizim siyasi kanaatlerimiz, hukuken ise ancak yorumlarımız olabilir. Biz siyasetle ilgiliyiz." diye konuştu.

HDP için temel sorunun, "bir ucu demokrasiye diğer ucu ise terör örgütüne uzanan gergin bir ipin üzerinde siyaset yapması" olduğunu belirten Bostancı, şöyle devam etti:

"Biz isteriz ki demokrasi kazansın, siyaset sadece halkla kurulan ilişkiler ve onun iradesinin temsili üzerinden yürüsün. Halkın önüne çıkıp oy isteyen, nihayet Mecliste milletvekilleri ile bir temsiliyeti üstlenen her siyaset gibi HDP için de elbette demokrasinin buradaki kriterleri işliyor fakat diğer yandan terör örgütünün karanlık yapısı, ilişkileri ve tahakkümü, HDP siyaseti üzerinde bir vesayet ve demokratik arayışları ve çabaları değersizleştiren bir gölge oluşturuyor. HDP bu ikilemden çıkamadı. O yüzden çok sert eleştiriler alıyor, o yüzden özellikle terör konusundaki sessizliği sebebiyle siyaseten durduğu yer ağır bir tartışma konusu oluyor. Ayrıca kendisine yöneltilen ve merkezinde terörün olduğu eleştirilere karşı mukabelesi kendisiyle Kürtleri özdeşleştirme şeklinde bir strateji oluyor ki bu da ayrıca vahim bir yaklaşım. Bu ülkede Kürtler her siyasette var, oylarını serbestçe kullanıyorlar. Doğrusu da budur. Türkiye siyasetindeki her parti sosyal kümeleri karmaşık şekilde kendinde topladıkça demokrasi kuvvet kazanır, aksine partiler asabiyelere dönüştükçe demokrasi bundan zarar görür."

Naci Bostancı, HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağı sorusunun cevabının siyasette değil hukukta olduğunu belirterek, "İlgili merciler bakarlar, incelerler, değerlendirirler, deliller üzerinden nihai bir hüküm verirler." ifadesini kullandı.

"CHP-HDP İLİŞKİSİ SİYASİ ÇIKAR ESASINDA BİR İŞBİRLİĞİ MAHİYETİNDE"

CHP ile HDP ilişkisine dair değerlendirmelerde de bulunan Bostancı, şunları kaydetti:

"CHP-HDP ilişkisi bakımından benim gördüğüm sorun şu: İki partinin yakın ilişkisi tamamen siyasi çıkar esasında bir iş birliği mahiyetinde. CHP, HDP'nin karmaşık konumu, demokrasi ile terör arasındaki belirsiz salınımı üzerinde herhangi bir değerlendirmede bulunmuyor, iş birliğine bir çerçeve koymuyor. Elbette isteyen parti birbiriyle ortaklık oluşturabilir, güç birliği kurar ancak bunu yaparken aritmetik toplamların ötesinde bir ufkunuz yoksa bu aynı zamanda sizin siyasi ufkunuzu da ortaya koyar. CHP'nin, dilinden düşürmediği demokrasi konusunda HDP ile ilişkileri bakımından da bir yaklaşım sergilemesi gerekmez mi? Maalesef buna şahit olmuyoruz. CHP'nin, 'dostlarına' gösterdiği ilginin onda birini olsun, sözde değil pratikte demokrasi için göstermeye davet edilmesi haklı bir beklentidir."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel gıda güvenliği endeksi
GÜNDEMKüresel gıda güvenliği endeksi
Son dakika: Suriyeli babadan korkunç iddia! - Haberler
GÜNDEMSuriyeli babadan korkunç iddia!
Aldatma cinayeti! Son dakika: karı kocanın cezası belli oldu
GÜNDEM'Aldatma' cinayetinde karı kocanın cezası belli oldu
Kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi? Kıraathanede oyun yasağı var mı?
GÜNDEMKahvelerde oyun yasağı var mı?
Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar hangi illerde açıldı?
GÜNDEMHalı Sahalar hangi illerde açıldı?
Eğlence mekanları açıldı mı? Eğlence mekanları, barlar, gece kulüpleri ne zaman açılacak, tarih belli mi?
GÜNDEMEğlence mekanları açıldı mı?
KARAR! Son dakika: 7 Şubat MİT kumpası davasında karar!
GÜNDEM7 Şubat MİT kumpası davasında karar!
AYT, TYT matematik, türkçe, fizik konu anlatımları ve deneme sınavları için üye ol! AYT, TYT, YKS, LGS online deneme sınavlarıyla başarı sıralamanızı
GÜNDEMÜcretsiz TYT, AYT, YKS, LGS online deneme sınavlarını ...
2021 ÖSYM sınav takvimi: KPSS, DİB-MBSTS, YDS, ALES, YKS, DGS, YÖKDİL sınav tarihleri belli oldu!
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES ...
BİAT ALMIŞTI! Son dakika: Örgüt lideri hakkında 250 yıl isteniyor! - haberler -
GÜNDEMEl öptürüp biat ettiriyordu! 250 yıl istendi!