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        Haberler Gündem Son dakika: Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı

        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı

        Mersin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan DEM Partili Akdeniz Belediyesi Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan ve 3 belediye meclis üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 belediye meclis üyesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı'nca Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine Akdeniz Kaymakamı Seyit Şener belediye başkan vekili olarak atandı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 13.01.2025 - 08:02 Güncelleme: 13.01.2025 - 08:11
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        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
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        Mersin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan DEM Partili Akdeniz Belediyesi Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan ve 3 belediye meclis üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 belediye meclis üyesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı'nca Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine Akdeniz Kaymakamı Seyit Şener belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Diğer dört isim de görevden uzaklaştırıldı

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 10 Ocak günü Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan ile meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan, 'terör örgütü propagandası yapmak’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna aykırılık’, ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden Belediye Başkanı Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan, belediye meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç ve Hikmet Bakırhan tutuklanırken, Yakup Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        KAYYUM GÖREVLENDİRİLMESİ

        İçişleri Bakanlığı tarafından Akdeniz Belediyesi'ne kayyum görevlendirilmesi yapıldı. Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi.

        Soruşturmada adı geçen Nuriye Arslan, Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç da geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

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