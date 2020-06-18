DHA

Konya'da, dün saat 14.30 sıralarında, Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102 Sokak üzerindeki evde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Haydar Gülağacı (19) daha önceden aralarında husumet bulunan halası Döndü Gülağacı'nın evine gitti. İddiaya göre hala, yeğenini eve almadı. Haydar Gülağacı da evin penceresinden dışarı bakan halasına, yanında götürdüğü tüfekle ateş açtı.

TEDAVİYE ALINDI DURUMU AĞIR

DHA'da yer alan habere göre Gülağacı, başından vurularak, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Döndü Gülağacı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Halen yoğun bakım ünitesinde tedavisi devem eden Gülağacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

TARLADA KOVALAMACA YAŞANDI

Kaçan yeğenin peşine düşen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Haydar Gülağacı'nın olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta bulunan mısır tarlasında gizlendiğini belirledi. Gülağacı, mısır tarlasında yaşanan kovalamaca sonunda yakalanarak, gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelinin tüfeği ise sakladığı köpek yuvasında bulundu. Haydar Gülağacı'nın sorgusunun ardından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilecek.