DHA

Erzurum'un Merkez Palandöken ilçesinin Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki sitede oturan Nurgül ve Mehmet Dikbaş çifti, evde besledikleri köpekleri yüzünden zor günler yaşıyor. Sitedeki bazı komşuları çifte, "Köpekler koku yapıyor ve çocukları korkutuyor. Ya onları gönderin ya da birlikte burayı terk edin" dedi. Köpeklerinden ayrılmayı düşünmediklerini belirten çift, birkaç kez tartıştıkları komşuları ile mahkemelik oldu.

KÖPEKLERİN TAHLİYESİ İÇİN YAZI GELDİ

DHA'da yer alan habere göre site yöneticisi ve zabıta ekiplerinin köpeklerin evden tahliyesini isteyen yazıyı göndermesine rağmen bunu yapmayacaklarını belirten Nurgül Dikbaş, konunun mahkemeye taşındığını ve bu yüzden mahkemenin vereceği kararı uygulayacağını söyledi.

"İKİSİ DE AV KÖPEĞİ VE KUZUDAN SESSİZ"

Eşinin devlet memuru olduğunu, tayinlerinin çıkması üzerine Erzurum'a geldiklerini belirten ev kadını Nurgül Dikbaş, sahibi oldukları av köpeği 'Benekli' ve Zağar cinsi olan 'Gofret'in bir kuzudan daha sessiz ve uysal olduğunu aktardı. Hayvan sahibi olmanın güçlüğünü ve zorluklarını yaşadıklarını belirten Dikbaş, şunları söyledi:

"7 İŞ GÜNÜ İÇİNDE SİTEYE ALINMAYACAKLAR"

"Erzurum'da köpeğimiz olduğu için uzun süre kiralık ev aradık. Kimse kabul etmedi. Bu siteye geldiğimizde de köpeğimiz olduğunu belirttik. Ev sahibi 'sorun yok' dedi. Sitede fazla oturan da yoktu. Şimdi site tamamen doldu ve bazı kişiler bundan rahatsız oldu. Bunu bize belirtmeden site yöneticisi eşimin cep telefonuna gönderdiği mesajda, 'Mehmet Bey sitedeki komşuların küçük çocukları gece köpek havlamasından uyuyamıyorlarmış. Köpekle evinize inip çıkarken rahatsızlık veriyor. Asansör kapalı alan olduğu için hijyen açısından sakıncalı ve şikayet var. Site karar defterine almış olduğumuz karara istinaden köpekler 7 iş günü içinde siteye alınmayacaktır' dedi. Bunun üzerine evimin yanındaki tüm komşulara sordum onlar şikayetçi değil. Binanın üst katında oturan komşum ile yönetici istemiyor."

"HER GÜN ŞAMPUANLA YIKIYORUM"

Dikbaş, köpeklerinin söylendiği gibi havlamadığını savunarak, "Ramazan ayında bana baskı ve tehditte bulundular. Polisi aradım, bu şahıs polise bile saldırdı. Yönetici evime gelip, 'Sizi burada istemiyoruz' dedi. Köpeklerin havladığı ve koktuğu söyleniyor. Köpeklerim hiç havlamaz. Onları her gün şampuanla yıkıyorum. Tuvaletini de eve yapmıyor dışarı çıkarıyorum.

"GEREKİRSE KÖPEKLERİMİZLE GİDERİZ"

Ama dışarı çıkarken de saldırırlar diye çok korkuyorum. Gofret bir sokak köpeğiydi. Üzerinden otomobil geçtiği için arka bacakları kırılmış ve 3 ay havyan barınağında tedavi görmüştü. Onu sahiplendim. Yardıma ihtiyacı var. Şimdi bir komşumla mahkemelik olduk. Onların isteği veya yöneticinin yazdığı mesaj beni ilgilendirmez. Mahkeme onlardan taraf karar verirse sadece köpeğim değil, hepimiz evden çıkar gideriz. Mahkemenin vereceği kararı bekliyorum ona göre hareket edeceğim" diye konuştu.

"HERKESİN İÇİNDE HAYVAN SEVGİSİ VAR"

Site yöneticisi Nihat Arslan ise, "Site sakinlerinin büyük bir bölümü binada köpek olmasını istemiyor. Kimi korkuyor kimi de tiksiniyor. O nedenle köpeklerin tahliyesini istiyoruz. Herkesin içinde bir hayvan sevgisi vardır ancak bazısı bunu yaşam alanı içinde istemeyebilir. Biz de kendilerinden köpeklerini götürmesini istedik" dedi.

Mahkemelik olduğu komşusu ise, "Ben her şeyi mahkemede söyleyeceğim. Bu yüzden açıklama yapmak istemiyorum" diye konuştu.