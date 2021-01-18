Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Mesut'un ne olduğunu dünyaya bir kez daha göstermesini istiyoruz. Şampiyonluk yolunda bize katkı sağlamasını bekliyoruz. Kariyerli isimler Türkiye'ye geldi ama beklenenler gerçekleşmedi. Mesut'la ilgili böyle bir endişemiz yok. Mesut'un diğer büyük isimlerden bir farkı var. Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu"

"Perotti 4 maç oynadı, 3'ünde galibiyetlere büyük katkı sağladı. Çok karakterli biri, çok üzülüyorum sakatlık konusunda. Sözleşme şartları doğrultusunda adımımızı atacağız"

"Vedat Muriç konusunda hocamız ve sportif direktörümüzden gelen bir talep yok. Onu seven biri olarak başarılı olmasını çok istiyorum. Eden Hazard ile ilgili bir girişimimiz yok"