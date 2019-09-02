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HaberlerGündemSon dakika... Alya daha 4 yaşındaydı! Annesinin elini bırakıp koştu! - Haberler

Son dakika... Alya daha 4 yaşındaydı! Annesinin elini bırakıp koştu!

DHA

Antalya'nın Serik ilçesinde, yolun karşısında gördüğü babasının yanına gitmek için annesinin elini bırakıp koşan 4 yaşındaki Alya Erva Alkan, O.B.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakıma alınan Alya, yaşama tutunamadı

trafik kazası

Antalya'nın Serik ilçesinde, 30 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde Serik-Belek yolunda yürekleri parçalayan bir kaza meydana geldi. Belek Mahallesi'ndeki yakınlarının düğününe giden Alya Erva Alkan (4) ve annesi, düğün sonrasında eve gitmek için yola çıktı. Alya Erva, bu sırada kendilerini almaya gelen babasını yolun karşısında görünce annesinin elini bırakıp, ona doğru koşmaya başladı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI AMA...

DHA'da yer alan habere göre yola giren Alya Erva'ya, O.B.'nin kullandığı otomobil çarptı. Yola savrulan Alya Erva, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuk, özel bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan Alya Erva Alkan, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

 

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