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Ankara'da gerçekleşen ve 9 kişinin ölümüne yol açan hızlı tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntüde hızlı trenin yaşadığı çarpışma ve olay yerindeki üst geçidin yıkılışı görülüyor.
Önceki gün Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolü yapan kılavuz banliyö treniyle çarpışmıştı. Kaza sonucu iki vagon devrilerek, üst geçide çarpmıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi ölmüş 2'si ağır 47 kişi yaralanmıştı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ankara'daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yüksek hızlı trenle kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kusurlu oldukları gerekçesiyle TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verildi.
ULAŞTIRMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yaptığı açıklamada, "Saat 06.30'da hareket eden trenin, 06.36 sularında yol kontrolünden dönen lokomotifle kafa kafaya çarpışmasıyla elim kaza meydana geldi. Kaza yerinde saat 10.00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş, bunlardan 1'i de hastanede hayatını kaybetmiştir. Toplam 9 vatandaşımız şu anda bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir" sözlerine yer vermişti.
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