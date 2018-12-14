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Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren makinist Adem Yaşar'ın (35) cenazesi memleketi Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde defnedildi.
AA'nın haberine göre eski rektör yardımcısı Albayrak son yolculuğuna uğurlanıyor.
Ankara Adli Tıp Kurumundan dün yakınları tarafından alınan Yaşar'ın cenazesi, Şabanözü Devlet Hastanesi Morguna konuldu.
Sağlık Mahallesi'ndeki baba evinde helalliğin alınmasının ardından Yaşar'ın cenazesi Merkez Mevlana Camisi'ne getirildi.
Cami önünde taziyeleri kabul eden acılı baba Sezai ve kardeşi Yasin Yaşar, gözyaşlarına hakim olamadı.
Evli ve 2 çocuk babası Yaşar'ın cenazesi, cuma namazından sonra ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Şabanözü Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Yaşar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İlçe Kaymakamı Murat Çiçek, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Gökçe ve vatandaşlar katıldı.
"MESLEĞİNİ ÇOK SEVİYORDU"
Adem Yaşar'ın dayısı Mehmet Yaşar Çelebi, gazetecilere Yaşar'ın yaklaşık 13 yıldır makinistlik yaptığı söyledi.
Mesleğinde idari kısma geçmesini istediklerini ancak Yaşar'ın kabul etmediğini belirten Çelebi, "Mesleğini çok seviyordu. Gönülden severek hizmet ediyordu. Biz sürekli konuşurduk. En son konuştuğumuzda kar yağdığını, dışarı çıkıp ailesiyle güzel vakit geçirdiklerini anlatmıştı. Mevlam bu şekilde uygun görmüş" diye konuştu.
Makinist Böler'in cenazesi Tokat'ta toprağa verildi
Kazada yaşamını yitiren makinist Hulisi Böler'in cenazesi de memleketi Tokat'ın Pazar ilçesinde defnedildi.
Ankara Adli Tıp Kurumundan dün yakınları tarafından alınan 34 yaşındaki Böler'in cenazesi, Pazar Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Morgdan alınarak Üzümören beldesindeki baba evine götürülen Böler'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Ulu Cami'ye getirildi.
Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Böler'in cenazesi, Abdulhannani Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazı sırasında eşi Canan, baba Hasan ve ağabeyi Sezai Böler gözyaşlarına hakim olamadı.
Cenazeye Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Turhal Kaymakamı Ahmet Süyehl Üçer ile vatandaşlar katıldı.
Ebru Erdem Ersan, Tahsin Ertaş ve Kadir Ünal, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden Ebru Erdem Ersan (38) ve Tahsin Ertaş'ın (48) cenazeleri Ankara'da toprağa verildi.
Ersan ve Ertaş için Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde, cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Ebru Erdem Ersan ve Tahsin Ertaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Ersan ve Ertaş'ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Tekstil işiyle uğraşan Ebru Erdem Ersan'in iki çocuk annesi olduğu, iki çocuk babası Tahsin Ertaş'ın ise Konya'da özel bir hastanede çocuk hastalıkları uzmanı olarak çalıştığı öğrenildi.
Kadir Ünal'ın cenazesi, Cimşit Sincan Mezarlığı'nda cuma namazının ardından defnedildi.
Törene, Ünal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ile Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erol Arıkan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve çok sayıda demir yolu personeli katıldı.
Ünal'ın yakınları törende taziyeleri kabul etti.
YUSUF YETİM ŞANLIURFA'DA DEFNEDİLDİ
Kazada yaşamını yitiren Yusuf Yetim, memleketi Şanlıurfa'da defnedildi.
Ankara'daki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Yusuf Yetim'in cenazesi, uçakla Şanlıurfa'ya getirildi.
Balıklıgöl Devlet Hastanesine konulan Yetim'in cenazesi daha sonra doğduğu Karaköprü ilçesi Ayanlar Mahallesi'ne getirildi.
Yetim'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Yetim'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yetim'in HDP'nin 24 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Şanlıurfa'dan milletvekili adayı, 31 Mart yerel seçimleri için ise Bozova belediye başkan aday adayı olduğu öğrenildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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