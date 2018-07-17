Airbus ve Boeing yılın en büyük ticari havacılık fuarı olan Farnborough AirShow'a hızlı başladı ve 269 adedi kesin olmak üzere ilk günden toplam 399 sipariş aldı. 7 adet opsiyonel siparişle birlikte bu sayı 406'ya yükseliyor. 4 gün sürecek olan fuar bu çizgisini korursa 2013 Paris'teki toplam 1,526 adetlik rekoru geride bırakacak.
Söz konusu siparişlerden 158 adedi daha önce görüşme aşamasında olan ancak nihai olmayan ya da müşterisi açıklanmayan siparişlerden oluşuyor.
Hindistan merkezi Jet Airways, 75 adet Boeing 737 Max 8s siparişi verirken, İrlanda merkezli leasing şirketi Goshawk Havacılık 20 adet ve ABD'li Jackson Square ise 30 adet Max 8s siparişi geçti. Rumen Tarom ve Brezilyalı Gol ise sırasıyla 5 ve 15 adet 737 Max 8s siparişini kesinleştirdi. Gol, önceki 30 adetlik Max 8 siparişini ise daha geniş olan Max 10s olarak güncelledi.
Boeing'i tercih eden müşteriler arasında 14 adet 777 siparişi veren kargo taşıyıcısı DHL Express ve aynı uçaktan 5 adet isteyen Katar Hava Yolları, 4 adet 787-9s isteyen ABD'nin en büyüklerinden United Airlines da bulunuyor.
Grafik: Yıllara göre Paris ve Farnborough fuarlarında alınan toplam siparişler
EN YÜKLÜ SİPARİŞ 80 ADETLE İSMİ AÇIKLANMAYAN BİR AVRUPALI'DAN
Airbus cephesinde ise orta, uzun ve ultra uzun mesafeli rotalarda kullanılan geniş gövdeli A350-900s dikkati çekiyor. Çinli Sichuan bu uçaklardan 10 adet, Tayvanlı StarLux ise 5 adet siparişi kesinleştirdi. StarLux'un 12 adet de A350-1000s siparişi bulunuyor.
Düşük maliyetli ve genellikle iç hatlarda ya da kısa mesafeli uçuşlarda kullanılan tek koridorlu A320neo serisinde ise Hintli Vistara'nın 13 adetlik siparişi bulunuyor. Firma bu siparişi 50 adede tamamlayabilir. Kuveytli Wataniya ise geçen sene Dubai'de tedarikçisi Golden Falcon üzerinden başlattığı 25 uçak için yapılan görüşmeleri siparişe dönüştürdü.
Fransız Airbus, ismi açıklanmayan Avrupalı bir leasing şirketiyle 80 adet A320neo için de mutabakat anlaşması yapıldığını belirtti. Şirketin Goshawk ve Macquarie AirFinance ortak girişiminden de 20 adetlik siparişi bulunuyor.
İki devin yanı sıra Brezilyalı üretici Embraer de ilk günden satış yapanlardan. ABD'li United Airlines şirketi Boeing ile birleşeceği kulislerde konuşulan Embraer'in 175 serisi uçaklarından 25 adet isterken, Çinli Urumçi Hava Yolları da 20 adet Comac ARJ21-700s siparişi verdi.
TÜRK JETİ HÜRJET DE GÖRÜCÜDE
Türk Hava Yolları ( THY) tarihinde ilk defa dünyanın sayılı havacılık fuarlarından olan Farnborough Airshow’da 120 metrekarelik özel, müstakil alanda (Chalet) varlık gösterdi.
Boeing ile aynı bölümde Chalet B12’de yer alan THY, burada işbirliği yaptığı havacılık otoritelerini, şirketleri ve özel misafirlerini ağırlıyor. Öte yandan Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve havadan havaya, havadan karaya füzelerle görev yapan yakın hava destek uçağı Hürjet de Londra'da görücüye çıktı...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.