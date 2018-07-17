Türk Hava Yolları (THY) tarihinde ilk defa dünyanın sayılı havacılık fuarlarından olan Farnborough Airshow’da 120 metrekarelik özel, müstakil alanda (Chalet) varlık gösterdi. Boeing ile aynı bölümde Chalet B12’de yer alan THY, burada işbirliği yaptığı havacılık otoritelerini, şirketleri ve özel misafirlerini ağırlıyor.
Londra’da 2 yılda bir yapılan Farnborough Airshow’da THY aynı zamanda 29 Ekim 2018’de açılacak olan 3. Havalimanı'nın da tanıtım görevini üstlenmiş durumda. Gelen misafirlere THY yetkilileri, İstanbul Yeni Havalimanı ve milli havayolunun yeni meydana nasıl bir hazırlıkla gideceğini, özel yolcu salonları (Lounge) ve diğer yenilikler hakkında bilgi veriliyor.
Bir yönüyle THY, İstanbul Yeni Havalimanı’nın en büyük kullanıcısı olarak tanıtım misyonunu üstlenmiş durumda. THY bundan sonra da diğer büyük havacılık fuarlarında büyüklüğüne ve misyonuna uygun olarak yer almak istiyor.
AYCI: DO&CO İLE GÖRÜŞMELER BİTMEK ÜZERE
Londra Farnborough Airshow’da biraya geldiğim THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Singapurlu ikram şirketi SATS ile uzun süre görüştüklerini ve ciddi deneyimlere edindiklerini ve THY büyüklüğündeki bir şirketin farklı açılımlar yapabileceğini ortaya koyduklarını belirtti. Aycı, nihayetinde gönüllerde olan ikram şirketinin kim olduğunu bilerek hareket ettiklerini, piyasayı buna göre yokladıklarını söyledi. THY olarak bir yandan SATS ile görüşmeler yaparken diğer taraftan Do&Co ile de ilişkilerini sürdüklerini kaydeden İlker Aycı, önümüzdeki bir hafta içinde Do&Co ile anlaşmayı neticelendirebileceklerini kaydetti.
3. Havalimanı’na yeni bir ikram şirketiyle gitmeyi hedefleyen THY, Singapurlu SATS ile uzun süren görüşmeler sonrasında istediği şartların tam olarak karşılanamaması sebebiyle anlaşmaya varamadığını söylemek mümkün. Hatta THY, Singapurlu SATS ile görüşme kararı aldığında, bu girişimin milli havayolu İçin iyi bir açılım olmayacağını ilk gündeme getiren olduğum İçin THY’nin son kararına sevindiğimi söylemem gerekir.
Netice itibariyle THY’ye ikramda ödüller kazandıran Attila Doğudan’ın sahibi olduğu Do&Co ile yola devam edeceğine dair kararın bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.
TUSAŞ ATAK'LA LONDRA'DA GÖSTERİSİNİ YAPTI
Geçen hafta Pakistan’a 30 adet satışı duyurulan Türk Havacılık Ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ) gözde ürünlerinden T129 ATAK helikopteri Londra Airshow’da gösteri uçuş yapan tek helikopter olarak dikkat çekiyor. Dünya pazarını hedefleyen TUSAŞ, Londra’daki fuara Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat ve Genel Müdür Temel Kotil başkanlığındaki bir heyetle adeta bir çıkarma yaptılar. TUSAŞ, fuarda hem chalet, hem de statik alandaki ürünleriyle katıldığı fuarda dünyanın dört bir yanından gelen şirket yöneticileri ve çeşitli ülkelerin silahlı kuvvetlerinin temsilcileriyle üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.
Avrupa’nın iki büyük havacılık fuarından birisi olan ve çift sayılı yıllarda yapılan Farnborough Airshow, dün (Pazartesi) kapılarını açtığı ilk gün Atak da gösteri uçuşu yaptı.
Ciddi meblağlara ulaşan sivil ve askeri hava aracı siparişlerinin açıklanacağı fuara, 52 ülkeden 1.500’den fazla şirket katılıyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen T-129 ATAK helikopteri Perşembe hariç 16, 17, 18, 20 Temmuz tarihlerinde gösteri uçuşu yapmaya devam edecek. Londra semalarında ilk uçuşunu izlediğim ATAK helikopteri, fuarda da gündem olan hava araçlarından birisi olarak öne çıktı.
Öte yandan TUSAŞ kurumsal logosunda yaptığı değişiklik sonrası katıldığı ilk fuarda yeni yüzünü ve yeni ürünü Hürjet mock-up’ını, ANKA-S ve özgün genel maksat helikopteri T625’in mock-up’ını sergiliyor. Fuarda yolcu uçağı üreticileri Airbus, Boeing, Embraer, Bombadier, savaş uçağı tarafında Lockheed Martin gözde imalatı F-35 savaş uçağı ve Gulfstream gibi iş jeti üreticileri de çeşitli modellerini sergiliyor.,
HÜRJET GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve havadan havaya, havadan karaya füzelerle görev yapan yakın hava destek uçağı Hürjet, Londra’da dijital kamuflaj boyasıyla görücüye çıktı. Fuarda statik alanda sergilenen Hürjet’in mock-up’ının boya tasarımı da TUSAŞ personeli tarafından yapıldı. TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) ve ROKETSAN da fuarda kapalı salonlardaki standlarda ürünleriyle yer aldı.
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