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HaberlerGündemSon dakika haberleri! Prof. Dr. Ateş Kara aşı için tarih verdi! - Haberler
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Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı için öngörü tarihi!

Tüm dünyanın kabusu haline dönen Kovid-19 için aşı çalışmaları hızla sürüyor. Henüz kimse bu aşıyı üretebilmiş değil. Peki hangi ülke aşıyı üretmeye daha yakın? Kaç ülke bunun için çalışıyor? Türkiye aşıyı ne zaman bulacak? Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu sordu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara tek tek yanıtladı. Prof. Dr. Kara, Türkiye’nin aşı çalışmalarıyla ilgili, "Belki önümüzdeki Nisan ayında, kendi aşımızı üretmiş olacağız. Çalışmalar Türkiye açısından büyük bir avantaj olacak" dedi

Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı için tarih
Fatmanur Boylu

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kovid-19'a karşı birçok ülkenin yanı sıra Türkiye'nin de yürüttüğü aşı çalışmalarıyla ilgili olarak, HABERTÜRK'e çok önemli açıklamalarda bulundu.

"AŞI ÜRETMEMEYE EN YAKIN ÜÇ ÜLKE : ABD, İNGİLTERE VE ÇİN"

Aşı üretimine en yakın üç ülkenin ABD, İngiltere ve Çin olduğuna dikkat çekti. Kara, üç ülke arasında İngiltere’nin süreci daha hızlı ve dikkat çekici şekilde yürüttüğünü belirtti. Kara, “İngiltere’de Oxford grubunun çalışmaları süreci önde götürüyor. ABD’de biyoteknoloji firması Moderna da çalışmalar hızla ilerliyor. Veriler çok net değil ancak Çin’deki çalışmaların da klinik çalışma düzeyine geldiğini biliyoruz” diye anlattı.

"İNGİLTERE KASIM, ABD ŞUBAT AYINDA ÜRETEBİLİR"

Kara, İngiltere’nin kovid-19 aşısıyla ilgili süreci Kasım ayında, ABD’nin ise Şubat ayında tamamlamasını beklediklerini belirtti. Kara, “Tüm bu süreç ve öngörüler, çalışmaların olumlu şekilde devam etmesiyle tahmin edilen ifadeler” dedi. Kara, ingiltere’nin üreteceği aşıların sayısının da kısıtlı olacağına dikkat çekti.

“KOVİD AŞISINI BİR KERE YAPTIRMAK YETERLİ OLMAYABİLİR”

Koronavirüs ailesindeki diğer virüs gruplarının incelenmesi doğrultusunda aşının etkisini değerlendiren Kara, “Aşı, hastalıktan korunmada sanki bir yıl ya da 6-8 ay koruyacak kadar gibi görünüyor. Bunun anlamı şu; böyle bir aşı büyük olasılıkla her yıl yapmak gerekecek” diye konuştu.

AŞININ YAPIM AŞAMLARI NE ANLAMA GELİYOR?

1. AŞAMA: AŞININ KORUYUCU KISMININ BULUNMASI

2. AŞAMA: ANTİKOR YANITI OLUŞTURACAK MI?

3. AŞAMA: HAYVAN DENEYLERİ

FAZ-1: YETİŞKİN VE SAĞLIKLI 6-8 KİŞİDE YAN ETKİLERE BAKILIYOR

FAZ-2: KİŞİ SAYISI ARTIYOR, SAVUNMA SİSTEMİNİN CEVABI

FAZ-3: ÇOK SAYIDA GENÇ, YAŞLI VE ÇOCUKTA DENENİYOR

SON AŞAMA: HASTALIKTAN KORUYOR MU?

FAZ ÇALIŞMALARI VE AŞAMA NE ANLAMA GELİYOR?

Birinci aşamada, laboratuvar çalışmalarıyla aşının koruyucu kısmı bulunuyor. Koruyucu kısım bulunduktan sonra, antikor yanıtı oluşturup oluşturulmadığına bakılıyor. Laboratuvar çalışmaları sonrası, hayvan deneylerine başlanıyor ve sonraki adımda faz çalışmaları denilen klinik çalışma adımları atılıyor. Birinci fazda en fazla 8 sağlıklı ve yetişkindeki yan etkiler değerlendiriliyor. İkinci fazda deney yapılan kişi sayısı artıyor. Yan etkilerin yanı sıra vücudun savunma sistemindeki etkilere bakılıyor. Üçüncü faza geçildiğinde ise gönüllü ve sağlıklı, çocuk, genç, yaşlıdan oluşan geniş bir kitlede deneniyor.

DÜNYADAKİ AŞI ÇALIŞMALARI VE SEVİYELERİ

TOPLAM SAYI: 125

FAZ-1 SAYISI: 7

FAZ-2 SAYISI: 7

FAZ-3 SAYISI: 2

ÜRETEN: 0

Dünyada 125 kovid-19 aşı çalışması yürütülüyor. Yedisi birinci fazdayken, yedi çalışma da ikinci fazda. Üçüncü faza geçen tek ülke ise İngiltere iken buna çok kısa süre önce ABD de eklendi.

PROF. DR. KARA: "NİSAN AYINDA AŞI ÜRETEBİLİRİZ"

Koronavirüs Bilim kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin Nisan ayında aşıyı üretebileceğinin sinyallerini verdi. Kara, “Biz de klinik öncesi dönemleri aşma noktasındayız. Faz-1 şeklinde uygulayacağımız çalışmanın, haziran sonu, Temmuz gibi gelme ihtimali de olabilir. Ülkemizde 6 ayrı grup halinde çalışılıyor. Bu alt yapıya sahip olmamız Kovid-19 adını da alabilir. Belki covid-23-24-26 olacak. Eninde sonunda farklı bir etkenin de karşımıza çıkması açısından önemli. O gün hazırlıklı olmamız bize avantaj sağlayacak” dedi.

“KOVİD-19 AŞISININ ZARAR İHTİMALİ, BAŞINIZA SOKAKTA SAKSI DÜŞMESİ İHTİMALİNDEN AZ”

Özellikle aşı konusundaki endişelere değinen Kara, aşı yaptırmak istememenin uygun bir yaklaşım olmadığını vurguladı. Kara, “Bugün çıktıktan sonra, iş yerimizden dönerken başına saksı düşüp yaralanma olasılığı, aşı uygulandığında sana yan etki yapma olasılığından daha yüksek” diyerek aşı riskine karşı örnek verdi. Aşının Türkiye’de zorunlu olup olmayacağıyla ilgili ise, “Kovid-19 aşısının Türkiye’de zorunlu olacağını zannetmiyorum. Aşıda böyle bir tolere yok. O nedenle çalışmalar bu kadar sıkı” dedi.

AŞI TÜM DÜNYAYA YETECEK Mİ?

Kara, aşının ilk etapta herkese yetecek kadar üretilemeyeceğine dikkat çekti. İngiltere’de üretilen aşının ise çok yüksek maliyetlerde olduğuna vurgu yaptı. Kara, “Aşının maliyetini tam olarak değerlendirmek zor. İngilterdeki aşının üretim maliyeti yüksek. Üretimdeki teknoloji ne kadar ucuzlasa da belli bir maliyete inmesinin imkanı yok. Türkiye bu hazırlıkları yapıyor” dedi. Kara, aşı satışıyla ilgili “ABD, İngiltere’deki Oxford grubuna çok büyük para verdi. Büyük ihtimal ilk aşıları onlar temin edecek. İngiltere bile kullanamadan ABD kullanacak” dedi.

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