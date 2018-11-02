Alanyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, futbolcu Vagner Silva De Souza’nın satışından kaynaklı geciken ödemelerin ikinci kez yapılandırılmasına rağmen, düzenlenen çekin de karşılıksız çıkması nedeniyle Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. hakkında hukuki işlem başlatmıştır."

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