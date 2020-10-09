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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Moskova'daki Dağlık Karabağ görüşmesi öncesinde açıklamada bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev devlet televizyonunda yayınlanan mesajında, "Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum" dedi.

Çatışmayı sulh yoluyla çözmek istediklerini belirten Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalindeki bazı köyleri kurtardığını duyuran Aliyev, "Hadrut kasabası, Çaylı köyü, Yukarı Güzdek, Görezilli köyü, Qaracallı köyü, Süleymanlı köylü, Efendiler köyü ve Sur köyü kurtarıldı" dedi.

PUTİN DAVET ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili olarak Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı ara buluculuğunda 9 Ekim'de istişarelerde bulunmak üzere Moskova’ya davet etmişti.