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Haberler Dünya SON DAKİKA: Azerbaycan ve Ermenistan ortak bildiri yayımladı - Haberler
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Azerbaycan ve Ermenistan ortak bildiri yayımladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirilen üçlü görüşmede bazı konularda anlaşma sağlandığını söyledi.

SON DAKİKA: Azerbaycan ve Ermenistan ortak bildiri yayımladı - Haberler
Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Putin, Aliyev ve Paşinyan, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Aliyev ve Paşinyan ile açıklama yapan Putin, üçlü zirvenin, yapıcı şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Önemli olduğunu düşündüğüm bazı konularda anlaşma sağladık. Bunlardan ilki iki ülke arasındaki sınır hatlarının belirlenmesi için yıl sonuna kadar mekanizmaların kurulması." diye konuştu.

Bir diğer önemli konunun ise ekonomi olduğunu kaydeden Putin, "Ekonomik bağların geliştirilmesi hakkında detaylıca konuştuk. Hepsinden önemlisi hem demir yolları hem de kara yolu bağlantıları için geçerli olacak şekilde ulaşım koridorlarının önündeki engelleri kaldırmayı istişare ettik." dedi.

Putin, Rus, Azerbaycanlı ve Ermeni başbakan yardımcılarının gelecek hafta Moskova'da bir araya gelerek çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

"GÖRÜŞMEMİZİN ÖNEMLİ SONUÇLARI OLACAK"

"Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşa son veren üçlü bildirinin üzerinden bir yıl geçtiğini, bu bir yılı genel olarak pozitif nitelendirdiklerini kaydetti.

Putin'e ve Rusya Savunma Bakanlığına teşekkür eden Aliyev, bu bir yılda Rus barış gücünün sorumluluğundaki bölgede ciddi olayların yaşanmadığını ifade etti.

Aliyev, bu bir yılda önemli gelişmelerin de yaşandığını, artık ikinci kez üçlü şeklide bir araya geldiklerini, bugün ise tüm planlarını ve kaygı duydukları konuları açıkça müzakere ettiklerini bildirerek, "En önemlisi, sorun ve anlaşmazlıkların çözümü için aldığımız kararlar Güney Kafkasya'nın daha güvenlikli ve daha öngörülebilir bir bölge olmasını kolaylaştıracak." dedi.

İnsani konuları da görüştüklerini aktaran Aliyev, Azerbaycan olarak hem savaşta hem savaş sonrasında hümanizm ilkesi ile hareket ettiklerini, savaş sonrasında yüzden fazla Ermeni askerin karşı tarafa iade edildiğini hatırlattı.

Aliyev, bugün de bir yaralı asker ve 2 sivilin iade edildiğini hatırlatarak, "Biz her zaman hümanizm ilkesi ile hareket ettik. Bundan sonra da böyle hareket etme niyetindeyiz. Ermenistan tarafının da bölgedeki durumun daha öngörülebilir olması için koşulların oluşturulmasında istekli olduğunu görüyoruz. Biz Azerbaycan olarak uzun yıllardır devam eden çatışma sayfasını çevirmeye, normal ilişkiler etabına geçmeye hazırız. Bu formatta da amaçlarımıza ulaşacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Azerbaycan'ın dostu, stratejik ortağı hatta stratejik ortaktan daha fazlası olduğunu vurgulayan Aliyev, "Rusya ile Azerbaycan arasındaki güven ilişkisinin düzeyi aynı zamanda Ermenistan ile en hassas konularda da bir yol bulmamızı kolaylaştırıyor. Görüşmemizin önemli sonuçları olacağını düşünüyorum ve bu çok uzun sürmeyecek. Bölgedeki durum daha güvenli ve daha öngörülebilir olacak." dedi.

"ERMENİSTAN BARIŞ DÖNEMİNE HAZIR"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da yapıcı görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Gündemdeki tüm konuları açıkça görüştük. Bazı konularda, tahmin ettiğimiz kadar derin görüş ayrılığımızın olmadığını gördük." diye konuştu.

Karabağ'daki ekonomik ve ulaşım bağlarının açılması konusunda ortak fikre sahip olduklarını kaydeden Paşinyan, "İnsani konuları da ele aldık. Bugünkü görüşmelerimizi bu konu açısından da olumlu değerlendiriyorum. Ermenistan'ın, Ermeni halkının seçtiği hükümet olarak, gerekli adımlar atarak, barış döneminin başlatılmasına hazır olunduğunu teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

Putin, konuşmaların ardından Aliyev ve Paşinyan'a zeytin dalı figürleri hediye etti.

ORTAK BİLDİRİ

Azerbaycan-Ermenistan sınırında istikrar ve güvenliğin artırılması konusunda uzlaşı sağlandığı belirtilen bildiride, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, sınırların belirlenmesi konusunda ikili bir komisyon oluşturulmasına yönelik adımlar atma konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedildi.

Tarafların talebi halinde, Rusya’nın destek sağlayacağına işaret edilen bildiride, Rusya’nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, aralarında komşuluk ilişkilerinin kurulması için destek vermeye devam edeceği belirtildi.

Bildiride, Karabağ’ın ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmanın önemine işaret edilerek, liderlerin, sorunları mümkün olan en kısa sürede ele almak için ortak çabaları yoğunlaştırma konusunda da anlaştıkları kaydedildi.

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