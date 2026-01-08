Bafra'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
6 EL ATEŞ ETTİ
İHA'nın haberine göre olay, Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, otomobille olay yerine gelen Mehmet Karatepe (25), aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Recep Liman'a (56) iş yerinde bulunduğu sırada 6 el ateş etti. Saldırının ardından şüpheli, geldiği otomobille olay yerinden kaçtı.
BACAĞINA VE KASIK BÖLGESİNE KURŞUN İSABET ETTİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağına ve kasık bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralanan Recep Liman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
POLİS EKİPLERİ GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATTI
Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet Karatepe'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.Öte yandan, 14 Ağustos 2025 tarihinde Recep Liman'ın, Cumhuriyet Mahallesi'nde Sebahattin Karatepe'yi tabancayla ateş ederek bacağından yaraladığı öğrenildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet Karatepe'nin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Karatepe'yi olay yerine otomobille getirdikleri tespit edilen M.B. (24), G.G. (23) ve B.Ö. (23) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, 14 Ağustos 2025 tarihinde Recep Liman'ın Cumhuriyet Meydanı'nda Sebahattin Karatepe'yi tabancayla ateş ederek bacağından yaraladığı öğrenildi. Son saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Karatepe'nin, Sebahattin Karatepe'nin yeğeni olması nedeniyle olayın geçmişe dayalı bir hesaplaşma olduğu değerlendiriliyor. Recep Liman'ın kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.