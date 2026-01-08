Habertürk
        Son dakika: Bafra'da silahlı saldırı: 1 yaralı

        Bafra'da silahlı saldırı: 1 yaralı

        Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 16:15 Güncelleme: 08.01.2026 - 16:59
        Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        6 EL ATEŞ ETTİ

        İHA'nın haberine göre olay, Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, otomobille olay yerine gelen Mehmet Karatepe (25), aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Recep Liman'a (56) iş yerinde bulunduğu sırada 6 el ateş etti. Saldırının ardından şüpheli, geldiği otomobille olay yerinden kaçtı.

        BACAĞINA VE KASIK BÖLGESİNE KURŞUN İSABET ETTİ

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağına ve kasık bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralanan Recep Liman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        POLİS EKİPLERİ GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet Karatepe'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.Öte yandan, 14 Ağustos 2025 tarihinde Recep Liman'ın, Cumhuriyet Mahallesi'nde Sebahattin Karatepe'yi tabancayla ateş ederek bacağından yaraladığı öğrenildi.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet Karatepe'nin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Karatepe'yi olay yerine otomobille getirdikleri tespit edilen M.B. (24), G.G. (23) ve B.Ö. (23) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Öte yandan, 14 Ağustos 2025 tarihinde Recep Liman'ın Cumhuriyet Meydanı'nda Sebahattin Karatepe'yi tabancayla ateş ederek bacağından yaraladığı öğrenildi. Son saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Karatepe'nin, Sebahattin Karatepe'nin yeğeni olması nedeniyle olayın geçmişe dayalı bir hesaplaşma olduğu değerlendiriliyor. Recep Liman'ın kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

        Spor Bülteni - 6 Ocak 2026 (Süper Kupa'da Finalin Adı Belli Oluyor)

        Süper Kupa'da finalin adı belli oluyor. Fenerbahçe-Samsunspor maçı saat 20.30'da başlayacak. Aslan Süper Kupa'da finalde. Sarı Kırmızılılar Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Dursun Özbek: "Güzel bir maç oldu." Okan Buruk: "Bizim için önemli bir galibiyet" Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

