Bakan Albayrak, yıl sonuna kadar 6 başlıkta kdv ve ötv indirimin devreye alıyoruz derken indirimlerin yapılacağı sektör ve ürünleri de açıkladı: Buna göre;

Beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfırlanacak.

1600 cc ve altı motorlu araçlarda ÖTV uygulaması 15'er puanlık indirime gidiliyor.

Ticari araçlarda KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indiriliyor.

Mobilya sektöründe KDV yüzde 18'den 8'e inecek.

Konuttaki yüzde 18'den 8'e indirilen KDV uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek. Uygulama 31 Ekim'de sona eriyordu. Tapu harçlarındaki yüzde 3 uygulaması da yıl sonuna dek devam edecek.

Bakan Albayrak, "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek veren firma sayısı 2 bin 500'ü aştı" derken Vergi Denetim Kurulunu'nun yeniden kurgulanacağını açıkladı.

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