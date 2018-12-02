Berat Albayrak: Hedeflerimize ulaşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mesajında, "Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu. Güçlü dış ticaret rakamları ile dengelenmede iyi bir performansı yakaladık.

“HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"



Gevşemeden, adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 2, 2018

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