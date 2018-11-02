Enerji Bakanı Fatih Dönmez, İran'a yönelik ABD yaptırımlarında muafiyet tanınacak 8 ülkeyle ilgili konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 Yılı Bütçesinin görüşmelerine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dönmez, İran'a yaptırımlarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye muafiyet tanındığı konusunda haberlerin bulunduğunun anımsatılmasına, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var." karşılığını verdi.

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