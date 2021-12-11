Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati, toplantıda, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması için atılacak adımlarla, iş dünyasının talepleri değerlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 2 Aralık'ta göreve gelmesinin ardından ilk olarak iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 13.30'da basına kapalı olarak başlayan toplantıya, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanı ve iş insanı Nihat Özdemir, Zorlu Holding Yönetim Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı.

Toplantıda, mevcut ekonomik durum, yeni ekonomi programı, gelecekte atılacak adımlar, yatırım, üretim ve istihdam konusunda neler yapılabileceği konularının ele alındığı öğrenildi.

Bakan Nebati, "İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerimiz ile bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de, istişareye dayalı anlayışla hareket edecek, ülkemizi başarıya götürecek adımları atacağız" ifadelerini kullandı...

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