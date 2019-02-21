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Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam > Son dakika! Bakan Pakdemirli: Ödemeler yarından itibaren başlıyor Son dakika! Bakan Pakdemirli: Mazot ve gübre destekleme ödemeleri yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarından itibaren başlanacak, çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödeme yapılacak." dedi.

AA