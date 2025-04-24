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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul'da deprem sonrasında yaşanan iletişim sorunları nedeniyle eleştirilen ve yine sınıfta kalan GSM operatörlerinin yetkilileriyle İstanbul'da toplantı yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 12:03 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:17
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        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
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        Dün Marmara açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yakınlarına telefon ile ulaşmak isteyenler, depremden kısa süre sonra hatların kilitlenmesiyle sorun yaşamıştı. Duruma sosyal medyada tepki gösteren çok sayıda kişi GSM operatörlerine ceza kesilmesi için çağrı yapmıştı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da depremi sonrasında yaşanan iletişim sorunları nedeniyle yine sınıfta kalan GSM operatörlerinin yetkilileriyle İstanbul’da toplantı yapacağını duyurdu.

        Uraloğlu, operatörlerin mevcut altyapı kapasiteleri ve yatırım planları hakkında da bilgi alacak.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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