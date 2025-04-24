Son dakika: Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek - İş-Yaşam Haberleri

Son dakika: Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul'da deprem sonrasında yaşanan iletişim sorunları nedeniyle eleştirilen ve yine sınıfta kalan GSM operatörlerinin yetkilileriyle İstanbul'da toplantı yapacak

Habertürk Giriş: 24.04.2025 - 12:03 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:17 facebook

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