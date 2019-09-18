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Haberlerİş-YaşamSon dakika! Bakan Varank 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıklanıyor

Bakan Varank 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıklıyor

HABERTURK.COM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladı. Bakan Varank 2023 hedeflerinin 500 bin yazılımcı ve 10 'unicorn'a (milyar dolarlık girişim) ulaşmak olduğunu bildirdi. Türkiye'nin bu süreçte 23 akıllı ürün çıkaracağını belirtti

son dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde açıkladı. 

Yazılım alanında yetenek havuzunu genişletip en az 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmak istediklerini açıklayan Bakan Varank "2023 yılına kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını istiyoruz. Akıllı ürün ve hizmetler piyasada baskıcı olmaya başladı. Türkiye'nin en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1.8'e çıkaracağız. 2023'e kadar en az 10 unicorn hedefimiz var. Biz Türkcorn diyoruz.  Hedeflere ulaşmak için sanayi stratejimizde 5 ana bileşen ve 23 alt politika belirledik" ifadelerini kullandı.

PROJE BAZLI TEŞVİK

Bakan Varank odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri destekleyeceğiz, Ar-Ge, Ür-Ge yatırım pazarlama ve hatta ihracat süreçlerini uçtan uca yönetecek, alıcı ve üreticiyi aynı anda teşvik edeceklerini açıkladı.  Yatırım tutarının 50 milyon lirayı aşması durumunda proje bazlı teşvik sistemini devreye sokacaklarını sözlerine ekledi. 

Üretimde dışa bağımlılığı azaltıp cari açığı kalıcı olarak düşüreceklerini söyleyen Bakan Varank "Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başlıyoruz. Uygulama yönetmeliğimiz bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. İnşallah ekim ayı ile birlikte yatırım başvurularımızı almaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti: "Yüksek teknoloji ve inovasyon alanı 6 temel politikadan oluyor. İlk olarak teknolojik yetkinlik ve sektörel yol haritalarını belirleyeceğiz. İlk aşamada güçlü olduğumuz güçlü ve hızlı sonuç alanlardan yola çıkacağız. Otomotiv sektörü sektörün dahil olduğu akıllı mobilite ekosistemindeki yeriyle birlikte ele alınacak. Milli ve özgün ürünler üretmek için kritik teknolojilere ilişkin yol haritalarımız olacak."

STRATEJİK MALZEMELER BELİRLENECEK

Öncelikli sektörler için stratejik malzemelerin geliştirilmesini teşvik edeceklerini duyuran Bakan Varank "Bu kapsamda kimya ve ilaç ulaşım araçları makine bilgisayar, elektronik, optik elektrikli teçhizat sektörlerinin ihtiyacı olan stratejik malzemeleri birlikte belirleyeceğiz. Stratejik maden ve malzemelerin alternatifleri için üniversite ve mükemmeliyet merkezlerine hedefler koyacağız. Araştırma faaliyetlerine teşvikler sunacağız. Araştırma altyapılarını sanayimizin ihtiyaçlarına çözüm üreten uzman merkezler şeklinde yapılandıracağız" diye konuştu

ROBOT MEVZUATINA PROAKTİF YAKLAŞIM

Bakan Varank önümüzdeki dönemde özellikle 5G, robotlar ve otonom araçlar gibi alanlardaki mevzuat çalışmalarında proaktif olacaklarının altını çizdi. Konuşmasında geliştirilen teknolojinin markasına sahip olmanın teknolojiyi geliştirmek kadar stratejik olduğunu vurgulayan Varank "Türkiye markalarını geliştirmek için gerekli adımları atacağız. Test merkezi ve sertifikasyon faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Otomotiv akreditasyon ve sertifikasyon merkezi kuracağız. Türkiye'nin otomobili girişim grubu bu yönde attığımız önemli bir adım. Bu proje otomotiv ana ve yan sanayi tedarikçilerinin dönüşümüne ve ihracat katkılarının artmasına katkı sağlayacak" dedi.

PATENTLERİN ENVANTERİ ÇIKARILACAK

Bakan Varank son olarak şu bilgileri paylaştı: "Fikri mülkiyet halklarının altyapısını ve uygulama çerçevesini güçlendireceğiz. Kamunun elindeki patent ve faydalı malların envanterini çıkaracağız. Sanayinin dijital dönüşümü için çok boyutlu politikalar oluşturacağız. Türkiye'ye özgü bir model geliştireceğiz. Dijital dönüşüm ve yetkinlik merkezlerini kuruyoruz. Yeni istihdam alanları belirleyip yetkinlik bazlı eğitim desteklerini geliştireceğiz. Kobilerin rekabet gücünü artırmak için stratejik birleşmeleri teşvik edeceğiz. İşletmelerin yeni pazarlara ulaşmasının önünü açacağız. E-Ticaret imkanlarını geliştireceğiz..."

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