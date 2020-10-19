Barajlara gelen su üçte bir azaldı

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Yaşam kaynağı olan su, aynı zamanda en ucuz elektrik üretim kaynağı olarak öne çıkıyor. Özellikle devletin (Elektrik Üretim AŞ) sahip olduğu hidroelektrik santrallardan (HES),son derece düşük maliyetlerle elektrik üretiliyor. Böylece, diğer kaynaklardan (doğal gaz, ithal kömür gibi) gelen daha yüksek maliyetler dengeleniyor. Birim elektrik üretim fiyatları paçallanıyor; vatandaşa görece daha “uygun” tarife üzerinden elektrik verilebiliyor.

Başta Keban olmak üzere “ana havza” olarak adlandırılan Adıgüzel, Alkumru, Hasan Uğurlu, Hirfanlı, Karacaören gibi barajlar, sudan elektrik üretiminin motor gücünü oluşturuyor. Bu barajlardan, elektriğin hemen hemen yüzde 30’u üretiliyor. Bu nedenle, söz konusu barajlara gelen su gün be gün izleniyor ve buna bağlı olarak da elektrik üretim planlaması ve üretimi yapılıyor.

ŞEHİR MERKEZLERİNDE SEL

Son dönemde, özellikle büyükşehir merkezlerinde yaşanan yoğun yağışlar sonrasında dikkatler, enerji üretimi, içme ve tarımsal amaçlı barajlara çevrildi. Resmi veriler, şehir merkezlerinin tersine bu barajlara geçen yılın çok çok altında su geldiğini ortaya koydu.

2019 yılında 1 Ocak-14 Ekim tarihleri arasında ana havza barajlara, 74 milyar 804 milyon metreküp su geldi. Bu yıl aynı dönemde gelen su miktarı, yüzde 27.2 oranında azaldı ve 54 milyar 441 milyon metreküpe indi.

SU TÜKETİMİ

Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Doğan, HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada, barajlara geçen yıla göre üçte bir oranında daha az su geldiğine işaret etti. Doğan, enerji üreten barajların yanı sıra içme ve tarımsal amaçlı barajlara gelen su miktarında da belirgin bir düşüş olduğunu belirterek, “Vatandaşların su tüketiminde daha dikkatli olması büyük önem taşıyor” dedi.

Doğan, enerji yönetiminin bu verileri dikkate alarak suya dayalı elektrik üretimini kıstığını kaydederek, “Su konusunda çok özenli olmamız gereken bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Enerji yönetiminin de bu durumun farkında olduğunu görüyoruz” diye konuştu.