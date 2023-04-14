Bayramda hava nasıl olacak?

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Türkiye bir süredir içinde bulunduğu kış havasıyla Nisan ortasına geldi, güney ve güneybatı kıyıları (İzmir-Antalya çevresi) ilkbaharın sıcak tarafını yaşasa da ülke geneline bakınca Nisan soğuk geçiyor, ortalama sıcaklıkların altında kaldık. Yağış ortalamalarını ise Mart ve Nisan'ın bugüne kadar olan döneminde aştık. Marmara, Karadeniz ve Anadolu genelinde Nisan ayı ikinci yarısı serin geçecek, bolca yağmurlu saatlerimiz olacak görünüyor. Bu tahminleri kısa süre sonra güncelleyeceğiz takip etmekte yarar var, son duruma bölge bölge bakacak olursak; Marmara: 20-21 Nisan uzun süreli yağmurlu, 22 Nisan cumartesi güneşli ve serin (10°C gündüz sıcaklığı), 23 Nisan Pazar ise İstanbul çevresinde zayıf yağmurlu bir hava olabilir. Çanakkale-Edirne çevresi 16-17°C olurken İstanbul-Bursa boyunca hava 12-13°C gibi soğukça olacak.

Ege: 20 Nisan Perşembe şimdiki tahmine göre ülke genelinde olduğu gibi Ege’de de yağmurlu geçecek. İzmir-Aydın arası daha kuvvetli yağmur alabilir, Muğla çevresinde ise kısa yağmur geçişleri görülebilir. 21-22 Nisan kıyı Ege’de hava güneşli olacak ve Anadolu’yu etkileyecek yağmurlar batıda pek ısrar etmeyecek görünüyor. Yani Ege’de hafta sonu güneşli ama serin (14-17°C) sıcaklıkta geçebilir. Akdeniz: 20 Nisan Perşembe kısa yağmur geçişleri Antalya-Mersin boyunca havayı serinletebilir, 21 Nisan Cuma günü de kıyı Akdeniz’de Adana-Osmaniye dahil yağmur bekleniyor. Doğu Akdeniz’deki bu yağışlı hava 22-23 Nisan olduğunda sürecek görünüyor, bu sırada Antalya tarafında hava açık olabilecek. Karadeniz: Bu bayram tatilinin en soğuk ve yağışlı bölgelerinden Karadeniz’de güneş pek ortada yok, hatta iç kesimlerde yüksekler karla karışık yağmur-karlı olabilir. Samsun-Sinop 10-11°C, Trabzon-Rize 10-13°C arasında olurken kıyıda yağmurlar uzun süreli olacak görünüyor. İç Anadolu: Bölgenin doğusunda Sivas yönünde yağışlar 20-23 Nisan arasında etkili olurken Ankara-Eskişehir arasında en uzun yağmurların olduğu gün 21 Nisan Cuma olabilir. 22-23 Nisan hissedilir biçimde soğuk geçecek, Ankara gündüz 8-9°C olurken doğuya doğru sıcaklıklar 4-5°C’ye kadar düşecek. Anadolu’da aralıklı yağmurlar ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlar bekliyoruz. Şimdilik kuvvetli bir don riski görünmüyor, en düşük sıcaklıklar genel bakıldığında ovalarda 21-22 Nisan geceleri 0°C’ye yaklaşıyor fakat pek altına inmiyor. Bereketli yağışlar alması muhtemel İç Anadolu’da soğuk havayla geçecek bir tatile hazırlıklı olalım. Doğu Anadolu: Yağışlar 20-21 Nisan’da yağmur ve gök gürültülü sağanak şeklinde, 22-23 Nisan gecelerinde ise çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde olacak, bölgede bayram genel olarak soğuk ve yağışlı geçecek görünüyor.