Bu gece yarısından itibaren benzinde 15-17 kuruş arası indirim bekleniyor. Benzinde dolar kurunun 5 TL 26 kuruşa inmesinin ardından bu geceden geçerli 15-17 kuruş arasında indirim yapılacak. Motorinde de bir kaç gün içerisinde indirim bekleniyor.Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; Türkiye'de akaryakıt fiyatları Brent Petrol uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor. Dolar kuru geçen hafta 5,26 kuruş düzeyine kadar geriledi. Brent'te ve ürün fiyatlarında çok ciddi değişiklik olmadı. Bu veriler çerçevesi ile kurun etkisiyle benzinde 15-17 kuruş aralığında indirim olacak. Motorinde de yine kur kaynaklı olarak bir kaç güne kadar indirim yapılması bekleniyor.Bu gece yarısından itibaren benzine yapılan indirim sonrası benzin ve motorin pompa fiyatları eşitlenmiş olacak. Hatta bazı illerde benzin fiyatının motorinden daha düşük olacağı hesaplanıyor.