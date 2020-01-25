Benzin ve motorinde büyük indirim

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Brent petrol, ABD ile İran gerginliği ile bu ay başında 70 dolara çıkmıştı. Petrol fiyatları, jeopolitik risklerin görece azalmasıyla geriliyor. Uluslar arası piyasalarda da motorin ve benzin fiyatları hızla düşüyor.

Brent petrol, 70 dolardan 62 dolara kadar geriledi. Uluslar arası piyasalarda, 15 Ocak’ta benzinin tonu yaklaşık 610, motorinin 585 dolar düzeyinde bulunuyordu. 23 Ocak’ta benzin 588, motorin de 558 dolara kadar düştü. Düşüş, izleyen günlerde de devam etti. Son verilere göre benzinin tonu 564, motorinin de 541 dolar.

BENZİNDE 23, MOTORİNDE 21 KURUŞ İNDİRİM

Bu veriler ışığında benzinde 23, motorinde 24 kuruş indirim göründü. Devletin, “eşel mobil” uygulaması gereğince motorinde 3 kuruş alacağı bulunuyor. Motorinde, bu 3 kuruş düşülecek. Pazartesiyi salıya bağlayan gece benzinde 23, motorinde 21 kuruş indirim yapılması ve pompa satış fiyatlarına yansıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.