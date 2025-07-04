Beşiktaş, Ciro Immobile'nin sözleşmesini feshetti!

Hücum hattını Tammy Abraham'la güçlendiren Beşiktaş'ta bir de ayrılık yaşandı.

Bir süredir Ciro Immobile ile sözleşme fesih için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, İtalyan yıldızla anlaşma vardı.

2.6 MİLYON EURO ÖDENECEK Beşiktaş'ın Ciro Immobile'ye ödeyeceği fesih bedeli de belli oldu. Siyah-beyazlılar İtalyan santrfora 2.625 milyon Euro fesih bedeli ödeyecek. Yapılan bildiride, "Profesyonel futbolcumuz Ciro Immobile ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2.625.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir." denildi. REKLAM

35 yaşındaki futbolcu geçen sezon Beşiktaş'ta 41 maça çıkarken 19 gol - 4 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 702 dakika sahada kaldı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz yaz transfer döneminde İtalyan golcü için Lazio'ya 2 milyon Euro bonservis ödemişti.