Kış transferinin son gününde Beşiktaş’a katılan Shinji Kagawa’nın, Antalyaspor karşısında 81. dakikada oyuna girip, 2 gol birden atması dünya basınında geniş yer buldu.
Ljajic’in yerine girdikten 10 saniye sonra topla buluşan Kagawa, 19’uncu saniyede topu filelere gönderdi. Japon yıldız bu golden 2 dakika sonra da serbest atıştan bir kez daha Antalyaspor ağlarını havalandırınca, tarihi bir başlangıca imza attı.
Beşiktaş formasıyla gol atan ilk Japon olma unvanı da kazanan Kagawa’ya dünya basını geniş yer ayırdı.
Bazı önemli siteler şu ifadeleri kullandı. Dailymail.co.uk: Kagawa için tarihi gün. 31 Ekim’de Alman Kupası’nda oynadığı karşılaşmadan sonra ilk müsabakasına çıktı, 81’de girdi, 2 gol attı.
Rmcsport.bfmtv.com: Kagawa büyük zaferde yer aldı.
Bild.de: Kagawa büyük şov yaptı. Kagawa ilk bakışta Beşiktaş için bir joker değildi ancak işaretler Japon yıldızın sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’a değerli bir katkı sağlayacağını gösteriyor.
Lequipe.fr: Kagawa 3 dakikada iki gol attı. Monaco’nun elinden kaçırdığı Japon oyuncu ilk maçında yıldızlaştı.
Japantimes.co.jp, “Kagawa’dan rüya gibi bir başlangıç. 81’de oyuna girdi, 2 gol attı” ifadesini kullanırken, news.livedoor.com da, “Japonya’dan gelen Kara Kartal. Beşiktaş için yeni bir değer olacağını kanıtlıyor” yorumunu yaptı.
Number.bunshun. jp ise şu tespitlerde bulundu: Yetenek paslanmaz. Kagawa oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra 2 gol attı. Beşiktaş’ı tanımak onun için biraz zaman alabilir ama yine de 6 ay iyi bir süre. Kagawa hala 29 yaşında ve ön saflarda oynayabiliyor. Türkiye’deki yarım sezon onun için çok önemli bir fırsat.
Der Westen: Transferin son gününde Hannover yerine Beşiktaş'ı seçen Kagawa çılgın bir başlangıç yaptı.
Sport 1: Kagawa Türkiye'de turboya takarak başladı.
Express: Kagawa'dan 3 dakikada yıkıcı başlangıç.
Voetball: Kagawa "rüya başlangıç" tanımını daha yüksek seviyeye taşıdı.
Goal: Kagawa ilk maçında hemen etki yarattı. İki gol birden bulan Kagawa ilk golüyle rekora imza attı.
Kagawa'nın, Beşiktaş’ta yaptığı başlangıç, onu camiada da ilgi odağı haline getirdi. Karşılaşmadan sonra BJKTV’de söyleşiye katılan Kagawa ilk golü için, “Ben de ne olduğunu anlamadım. Biraz da şanslıydım aslında. Ben de beklemiyordum. Bir anda gelişti işte” yorumu yaptı.
Japon yıldız, rüya gibi bir başlangıç olduğunu ve bunu anlatmakta kelime bulmakta zorlandığını dile getirdi.
İkinci golünü yorumlarken, “3 dakikada her şey çok hızlı gelişti” diyen Kagawa, “Aslında ikinci golde de biraz şanslıydım. Sert vurmadım ama kaleci ters ayakta yakalandı. Buna biraz çalışmam lazım, antrenmanlarda tekrar etmem lazım” dedi.
Muhabirin, “Bu daha fragman, devamı gelecek” diyebilir miyiz?” şeklindeki sorusuna da Kagawa, “Diyebiliriz” karşılığını verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.