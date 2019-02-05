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Number.bunshun. jp ise şu tespitlerde bulundu: Yetenek paslanmaz. Kagawa oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra 2 gol attı. Beşiktaş’ı tanımak onun için biraz zaman alabilir ama yine de 6 ay iyi bir süre. Kagawa hala 29 yaşında ve ön saflarda oynayabiliyor. Türkiye’deki yarım sezon onun için çok önemli bir fırsat.