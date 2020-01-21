Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bilal Başacıkoğlu arasında, opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 sezonu için 162.500.-TL garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının şirketimiz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya ;
2020/21 opsiyon sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,
2021/22 opsiyon sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir."
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