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Son dakika: CHP'li Hamzaçebi'den 'İstanbul adayı' açıklaması

Son dakika... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Meclis'te basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda yerel seçime dair önemli açıklamalar yapan Hamzaçebi, "İstanbul olsun Ankara olsun, iddialı olduğumuz illerde seçimi hangi adayla alacaksak aday odur" dedi

05.09.2018 - 17:53 | Güncelleme: DHA

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, partinin yerel seçimlerle ilgili stratejisini belirlemek üzere Merkez Yönetim Kurulu'nun cuma günü toplanacağını söyleyerek, "İstanbul olsun Ankara olsun, iddialı olduğumuz illerde seçimi hangi adayla alacaksak aday odur" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, mecliste basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Hamzaçebi, ilk olarak ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

'DOLAR ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR'

Türkiye'nin büyük bir ekonomik kriz içerisinde olduğunu söyleyen Hamzaçebi, "Şu ana kadar krize karşı alınan etkili önlemler nelerdir derseniz, birisi dün yayımlanan tebliğ, diğeri de indirimli konut kampanyası. Dolar almış başını gidiyor, Türk lirası yerlerde sürünüyor kimse geleceğini görmüyor, satıcılar, yatırımcılar, tüketiciler, hiç kimse bir ay sonra hangi malı hangi fiyata alacağını, hangi fiyattan yatırım yapacağını bilmiyor. Tasarrufun değerinin ne olacağını kimse bilmiyor. Uygulamaya konulan önlem indirimli konut kampanyası. Tarihi bir fırsat gibi sunuluyor. Türkiye'nin inşaat sektörüyle bir çıkış olmadığı halde, kriz ortamında dahi inşaat sektörüne bel bağlayan bir anlayış. İkinci düzenlemede ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye'ye getirilerek en az yüzde 80'inin Türk lirasına çevrilmesini zorunlu tutulmasına ilişkin düzenleme. Bunlarla bir krizin yönetilmesi asla mümkün değildir. Bunlarla kriz aşılmaz. Merkez Bankasının elini kolunu bağlamışsınız ve ona 'çık ring de dövüş' diyorsunuz. Eli kolu bağlı bir boksör ring de konuşarak dövüşemez" dedi.

'KADER MAHKUMLARI İŞİN BAHENESİDİR'

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan dönüşü af önerisi ile ilgili olarak, 'orada devlete karşı işlenen suçlarda ancak devlet af eder' ifadesini kullandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna Hamzaçebi şöyle cevap verdi:

"Affın amacı nedir arkadaşlar biliyor musunuz. Ola ki ileri de tekrar açılabilir, sorgulanabilir, soruşturabilir endişesiyle 17-25 Aralık dosyalarını bir daha açılmamak üzere kapatmaktır. Kimse kimseyi aldatmasın. Niyet budur. Kader mahkumları işin bahanesidir."

'YEREL SEÇİME CHP ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANACAKTIR'

CHP'nin yerel seçimlerle ilgili stratejisini belirlemek için bu Cuma günü Merkez Yönetim Kurulu'nun toplanacağını söyleyen Hamzaçebi, "Sonrasında önümüzde ki hafta içerisinde bir parti meclis toplantısı gerçekleştireceğiz. Burada ilkeler belirlenecek. CHP'nin hangi yolu izleyeceği tartılaşacak ve onlar ortaya çıkacaktır. İstanbul olsun Ankara olsun iddialı olduğumuz illerde seçimi hangi adayla alacaksak aday odur. Görüşüm gayet net. Hangi adayla alacaksak adayımız odur. Bu konuda parti olarak bir iddia ortaya koyuyoruz. Kimse bizi genel seçim sonuçlarıyla meşgul ederek bizim zaman kaybedeceğimizi düşünmesin. O geride kaldı, onun değerlendirmesini yaptık. Şimdi önümüzde yerel seçim var. Yerel seçime CHP çok güçlü bir şekilde hazırlanacaktır. Adaylar tabanda birleşmeyi sağlayacak olan adaylar olacaktır. Adayların isimleri zamanı geldiğinde partimiz tarafından açıklanacak" dedi.

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