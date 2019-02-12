Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Mehmet Akif 1920'de verdiği vaazında sanki bugünleri de tarif ediyordu. Türkiye üzerindeki hesaplar dün neyse bugün de aynıdır. Türk aynı Türk'tür, hasımları da aynıdır. Türkiye güçlü olmaya, güçlü kalmaya ve ileriye gitmeye mecburdur. Yerimizde saydığımız gün gerilemeye başladığımız gündür.

"FETRET DEVRİNDEN ÇIKARDIĞIMIZ İÇİN DÜŞMAN OLDULAR"

AK Parti Türkiye'nin alıcılarını kendi tarihine, medeniyetine ayarladığı için bu kadar saldırı altındadır. Geçtiğimiz 17 yılda gönül dünyamızı sonuna kadar açarak, tüm imkanları hareket geçirerek Türkiye şemsiyesini büyüttük. Halka tepeden bakanların aksine milletin üzerine irade tanımayarak demokrasimizi ileriye taşıdık. Gurur, kibir olmayacak dedik. Her alanda potansiyelimize güvenerek ekonomimizi güçlendirdik. Oyunları bozarak, karanlık planları bozarak geleceği aydınlattık. Milletimizle birlik olduğumuz, insanlara güven aşıladığımız, devletimizi ayağa kaldırdığımız için bize düşman oldular. Türkiye'yi fetret devriminden çıkardığımız için bize düşman oldular. Yıllarca ülkemizi siyasetiyle, ekonomisiyle, sosyal ve kültürel iklimiyle esir alanlara eyvallah etmediğimiz için bize kinlendiler. Bundan asla pişman değiliz.

KASTAMONU'YA YAPILAN YATIRIMLAR

Biz Türkiye'yi 81 vilayetinin tamamını büyüttük. Kastamonu'ya son 16 yılda 15 kat trilyon yatırım yaptık. 29 bin öğrencili üniversitemizi bu şehre kazandırdık. Turizmi Kastamonu için ciddi bir kazanç kapısı haline getirmekte kararlıyız. Kastamonu'ya 250 yataklı fizik tedavi merkezi yapmak için kolları sıvadık. Yaptığımız tünelle Ilgaz Dağı güvenle aşılabiliyor.

"GIDA TERÖRÜNE GEREKLİ DERSİ VERDİK"

Sandıklara sahip çıkacağız. İrademize, geleceğimize sahip çıkacağız. Yeri geldi milletimizi böldüler. Yeri geldi proje örgütlerle ülkemiz esir alınmak istendi. Partimizi kurduk, 16 ayda iktidar olduk. Demokrasimizi geliştirdik, ekonomiyi güçlendirdik. Ülkemizi ve milletimizi hiç rahat bırakmadılar. Onlar bizi sıkıştırdıkça biz daha kilitlendik. Biz sorumluluğumuzun ve mücadelenin öneminin farkındayız. Bugüne kadar hiçbir meselede Türkiye'yi istedikleri gibi eğip bükemediler. Baktılar kurla, faizle, diplomasiyle, algıyla olmuyor; ülkemizi soğan, patates, patlıcan, salatalık üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Şimdi artık çadırlar kuruldu. Tanzim satış yerlerini kurduk, fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Temizlik ürünlerinden tutun neler varsa onları satmaya başlayacağız. Bunlar terör estirdiler. Gıdada terör estirenlere gereken dersi veriyoruz, bakalım sırada ne var, göreceğiz?

İnşallah baharla birlikte sadece havalar da değil, yüreklerde de bir sıcaklık iklimine kavuşacağız. 31 Mart seçimlerinin istikrar ve güven ortamının devamı şeklinde olması çok önemli. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselttiğimiz gün her şey çok farklı hale gelecektir."