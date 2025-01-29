Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "AK Parti Grup Toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bolu Kartalkaya'da yangın faciasında yitirdiğimiz 78 kişiye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatını kaybedenlerin yarısının çocuk olması yüreğimizdeki yangını artırdı. Bu süreçte ailelerimizin yaşadıkları derin ıstıraba saygımızın icabı olarak meseleyi günlük siyasi tartışmalara konu etmemeye büyük özen gösterdik. Yangın sonrası ana muhalefet iftiralara başladı. Kiralık kalemler seviyeyi aşağı çekti.

"28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

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Yangın haberi ulaşır ulaşmaz vakit kaybetmeden devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali veya kusuru olanların yargıya hesap vermesi için soruşturmalara başlandı. Cumhuriyet savcılarımız ve farklı bakanlıklardan 8 müfettiş çok titiz şekilde tahkikatlarını sürdürüyorlar. Gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Aralarında otel sahibi, otel çalışanlarının aralarında olduğu 19 kişi tutuklandı. 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

"İTFAİYENİN RAPORU SÜMEN ALTI EDİLMİŞ"

Otelde büyük ihmaller belirlendi. Soruşturma sürecinde, başvuruyu geri çekme olayı araştırılacak, karanlık noktalar aydınlatılacaktır. Bu katliamın yaşanmasında kimin sorumluluğu ihmali varsa gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. İtfaiyenin raporu sümen altı edilmiş. Bolu belediye başkanı itfaiye müdürüne 'korktu' dedi.

"KİMSE BENİM VATANDAŞIM ÜZERİNDEN KUMAR OYNAYAMAZ"

Uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız. En küçük detayına kadar araştırılmasını sağlayacağız. Kimse benim vatandaşlarımın üzerinden kumar oynayamaz. Kimse daha ağzı süt kolan sabileri ihtiraslarına ve hırslarına kurban edemez. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, nerede eksik nerede sorun varsa gidermek için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Devlet, yükümlülüğünden kaçanın ensesindedir.

"ADALET MUHAKKAK TECELLİ EDECEKTİR"

Sorumluluğu olan kim var ise hesap vereceği yer sosyal medya mecraları değil, bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleridir. Adalet muhakkak tecelli edecektir. Milletimizin acısına saygımızın bir gereği olarak sataşmaları duymazdan geldik. Sabırlı davranmakta ısrarcı olduk.