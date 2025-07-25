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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ve Putin ile görüşebilirim | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ve Putin ile görüşebilirim

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları hakkında, "27 uçak şu anda aktif 105 helikopterle müdahale sürüyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel mücadeleyi sürdürüyor" dedi. İstanbul'da devam eden müzakereleri değerlendiren Erdoğan, "Bu hafta Sayın Putin ve Sayın Trump ile görüşebilirim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:39
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ve Putin ile görüşebilirim
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        ORMAN YANGINLARI: Şu an itibariyle yangınlarda Karabük, Antalya, Uşak'ta devam ediyor. 27 uçak şu anda aktif 105 helikopterle müdahale sürüyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel mücadeleyi sürdürüyor. Ne yazık ki şehitlerimiz malum. Şehitlerimizin 10'u defnedildi, 1'i bugün defnedilecek. Gerçekten çok çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Bu felaketlerde itfaiyeci kahramanlarımız tüm fedakarlığı yaptılar. Ateş çemberi içinde kalan kahramanlar buradan sıyrılamadı.

        İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELER: Ukrayna heyetini Ankara'da kabul ettim. Sayın Putin ile görüşmem oldu. Kendilerinin desteğini istedik. Bundan sonraki süreçte de belki bu hafta içinde Sayın Putin ile Sayın Trump ile de görüşmeler yapmak suretiyle bu liderleri İstanbul'da bir araya getirebilir miyiz, bunun gayreti içinde olacağız.

        IDEF Fuarı: Savunma sanayinde İDEF'in aldığı mesafe dünyada farklı bir yeri arz ediyor. Bunun için ciddi manada siparişler almaya başladık. Savunma sanayinde her şeyden önce çok farklı bir konuma yerleşme durumundasınız. O yeri yakalayamazsanız bu mücadeleyi sürdüremezsiniz. Tüm arkadaşlar fedakarlık yapıyorlar. Göreve geldiğimizde 20 milyar dolar gibi bir potansiyele sahiptik, şimdi 80 milyar dolarlık potansiyele sahibiz.

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