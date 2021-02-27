Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Akkuyu'nun temelini atacak
ABONE OL

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Akkuyu'nun temelini atacak

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 10 Mart'ta Akkuyu Nükleer Santrali'nin 3. reaktörünün temelini video konferans ile atacak

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Akkuyu'nun temelini atacak

TV 24'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akkuyu'da 3. reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanımız ve Putin atacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez açıklamalarına şöyle devam etti:

"HEDEF 2023'TE İNŞALLAH"

Akkuyu'da iki sene önce ilk temeli atmıştık, sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin'in online katılımıyla. Ondan sonra sahada süratli bir çalışma başladı. Orada 4 reaktör ve 4 ünite planladık. Birinci ünitede şu anda reaktör kabı da sahaya indi. 4 adet buhar üreticisi de sahaya indi. İkinci üniteyle ilgili olarak baktığımızda temeli tamamlandı. Bu kor tutucu dediğimiz çekirdek tutucu bir kap var, o da montajı tamamlandı. Üçüncü ünitenin lisansı alındı. Bunu da inşallah 10 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin'in muhtemelen online katılımıyla üçüncü reaktörün temelini atacağız. Sonra dördüncü temel gelecek. Hedef ilk reaktörü 2023'de inşallah, cumhuriyetimizin 100. yılında almak. Sonra da birer yıl arayla bu üniteleri devreye almak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Doğalgaza zam gelecek mi? - HABERLER
ENERJİDoğalgaza zam gelecek mi?
Benzin zammı ÖTV'den karşılanacak
ENERJİBenzinde ÖTV düzenlemesi
Petrol ihtalatı aralıkta yüzde 22 azaldı
ENERJİPetrol ithalatında düşüş
SON DAKİKA! EPDK'dan ses getirecek karar - HABERLER
ENERJİEPDK'dan ses getirecek karar
Benzinde 8 TL'lik rekor kapıda - Haberler
ENERJİAkaryakıt fiyatları şahlanıyor
petrol fiyatlarında yükseliş
ENERJİPetrol fiyatlarında yükseliş
66.7 milyar liralık elektrik dağıtım yatırımı yapılacak
ENERJİ66.7 milyar TL yatırım yapılacak
SON DAKİKA: Motorinde 18 kuruşluk ÖTV düzenlemesi
ENERJİMotorinde ÖTV düzenlemesi
Doğalgaz ithalatı aralıkta yüzde 15.6 yükseldi
ENERJİDoğalgaz ithalatında artış
Son dakika! Motorine zam göründü - Haberler
ENERJİMotorine zam göründü