TV 24'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akkuyu'da 3. reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanımız ve Putin atacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez açıklamalarına şöyle devam etti:

"HEDEF 2023'TE İNŞALLAH"

Akkuyu'da iki sene önce ilk temeli atmıştık, sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin'in online katılımıyla. Ondan sonra sahada süratli bir çalışma başladı. Orada 4 reaktör ve 4 ünite planladık. Birinci ünitede şu anda reaktör kabı da sahaya indi. 4 adet buhar üreticisi de sahaya indi. İkinci üniteyle ilgili olarak baktığımızda temeli tamamlandı. Bu kor tutucu dediğimiz çekirdek tutucu bir kap var, o da montajı tamamlandı. Üçüncü ünitenin lisansı alındı. Bunu da inşallah 10 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin'in muhtemelen online katılımıyla üçüncü reaktörün temelini atacağız. Sonra dördüncü temel gelecek. Hedef ilk reaktörü 2023'de inşallah, cumhuriyetimizin 100. yılında almak. Sonra da birer yıl arayla bu üniteleri devreye almak.