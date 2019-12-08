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Haberlerİş-YaşamSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırım konferansında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırım konferansında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nın açılış konuşmasını yapıyor

Son dakika
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen 'İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nın açılışında konuşuyor...

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar: 

-2 gün sürecek konferans sırasında inşallah verimli istişareler yapacaksınız. Ticaret savaşı gibi karşılaştığımız tehdit ve fırsatları konuşacaksınız. İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için samimiyetle yapılmasının yanı sıra kararların uygulamaya dönüşmesi de gerekir Konferansın İİT üyesi ülkeler için yol gösterici olmasını temenni ediyorum.

-Müslümanlar olarak 1.7 milyar gibi muazzam bir beşeri kaynağa sahibiz. Şu an dünya nüfusunun yüzde 24'ü İİT üyesi ülkelerinin vatandaşlarından oluşuyor. Stratejik konumuyla İslam ülkeleri büyük bir potansiyel barındırıyor. 

-Bugün dünya petrol üretiminin yüzde 65, doğalgaz üretiminin yüzde 55'i, doğal kauçuk üretiminin yüzde 70'i, bilinen uranyum kaynaklarının yüzde 40'ı İslam ülkelerindedir 

-İslam ülkeleri coğrafi olarak dünya ticaret yollarının tam merkezinde yer alıyor. 

-İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki toplam payı yüzde 10'u bile bulmuyor. 300 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya çalışıyor. Demek ki Müslümanlar kendi aralarında zekat müessesini çalıştırmıyor. Müslümanlar zekat müessesini çalıştırsa ülkelerimizde fakir kalmaz.

-En yoksul ile en zengin İslam ülkesi arasındaki fark 200 katı aşıyor. Milli gelir ve gelişmişlik seviyesi açısından ülkelerimiz arasında çok uçurum olduğunu görüyoruz

-Bir dost olarak belki acı söylüyorum ama gerçeği söylüyorum. Kendi sorunlarımız için başkalarını suçlamadan önce kendi muhasebemizi yapmalıyız. Neden ticarette, dış politikada hak ettiğimiz konumda olmadığımızı hassasiyetle düşünmemiz gerekiyor

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