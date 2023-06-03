Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Ülkemiz tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum.
Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece seçim yapmamış, gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir. Milletimiz iradesiyle istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yılı aşan devlet, bin yılı aşan millet şuuruyla kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir.
Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz daha kuvvetlidir. Yarınlarımız daha aydınlıktır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde düşüncesini sandığa yansıtan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nda ortaklarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.
Umudunu Türkiye'nin yükselişine, ülkemizin güçlenmesine bağlamış hiçbir kardeşimizi mahçup etmeyeceğiz. Sandıktan iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içindeyiz. 85 milyon vatandaşımızla birlikte yüz milyonların umudunu taşıdığımızın farkındayız. Göreve başlama törenimizde ifade ettiğim ilkeler temelinde 85 milyonun birliği, dirliği, refahı ve esenliği için yılmadan çalışacağız.
Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Eski kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.
İŞTE YENİ KABİNE ÜYELERİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanlığı - Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanlığı - Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanlığı - Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanlığı - Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanlığı - Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanlığı - Yaşar Güler
Sağlık Bakanlığı - Fahrettin Koca
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı - Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanlığı - İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanlığı - Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Abdülkadir Uraloğlu
Bu isimlerden oluşan kabinemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Yeni kabine üyelerimizin her birine başarılar diliyorum."
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