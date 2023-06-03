Mehmet Şimşek ekonominin dümenine geçti

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2007-2009 yılları arasında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı, 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı ve 2015-2018 yılları arasında Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek 5 yıl aranın ardından yeniden kabineye döndü.

56 yaşındaki deneyimli ekonomist ve siyasetçi Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yeni hükümette Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?



Ak Parti hükümetlerinde ekonomi alanında farklı görevlerde bulunan Mehmet Şimşek, 1967'de Batman'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Batman Merkez’de, liseyi ise Gercüş’de tamamlayan Şimşek, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olduktan sonra, aynı fakültede yaklaşık bir yıl araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan sınavı kazanarak resmi burslu statüde dil eğitimi ve yüksek lisans öğrenimi görmek üzere İngiltere’ye gitti.

Şimşek, 1993 yılında Exeter Üniversitesi’nde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini almaya hak kazandıktan sonra Türkiye'ye döndü. Ankara’da üç ay süre ile Etibank’ta çalıştı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçiliği’nde yaklaşık dört yıl kıdemli ekonomist olarak çalıştı.

YURTDIŞINDA ÜST DÜZEY GÖREVLER ALDI

1997'de New York'a yerleşen Mehmet Şimşek uluslararası yatırım bankası UBS'in hisse senedi analiz kısmında araştırmacı olarak görev aldı. 1998 yılında İstanbul'a dönerek Deutsche-Bender Menkul Değerler’de iki yıl çalışan Şimşek, dünyanın önde gelen yatırım bankalarından birisi olan Merrill Lynch’e geçti ve İngiltere'ye yerleşti.

2000 yılı ortalarında başlayan Merrill Lynch döneminin ilk günlerinde Şimşek'in sorumluluk alanında Türkiye, Yunanistan, Mısır ve İsrail’i içeren Akdeniz bölgesi bulunuyordu.

2001'in ortasından itibaren de sorumluluk alanına Rusya, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan Avrupa ülkeleri de eklendi.

Şimşek 2005 yılı sonunda Merrill Lynch'in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanlığına getirildi.

2007'DE SİYASETE GİRDİ

Mehmet Şimşek, Ak Parti'den 23'üncü dönem milletvekili adayı olmak için Merrill Lynch’deki görevinden Mayıs 2007’de ayrıldı. 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri'nde AK Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçildi. Seçimlerin ardından kurulan 60. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Hazine’den sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

1 Mayıs 2009 tarihine kadar bu görevi yürüten Şimşek, bu tarihte ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine getirildi. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan seçimlerde AK Parti Batman 1. sıra milletvekili olarak seçildi.

Seçimlerin ardından kurulan 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde yeniden Maliye Bakanlığı görevine getirildi. 01 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Ak Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçilen Şimşek, 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Mehmet Şimşek Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra 2007 yılından itibaren Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Savunma Sanayi Yüksek Koordinasyon Kurulu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu üyeliği görevlerini de yürüttü.

Mehmet Şimşek, 2007-2009 yılları arasında IMF & Dünya Bankası Türkiye Guvernörlüğü ve 2008-2011 yılları arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüttü.

Mehmet Şimşek, 28 Haziran 2023 Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri'nin yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Haziran 2023 itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı.