İşte yeni kabinedeki ekonomi kadrosu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 67. Hükumetindeki görev dağılımı açıkladı.

Buna göre yeni kabinede ekonomiyle ilgili bakanlıklarda görev dağılımı şu şekilde oldu:

- Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı

-Ömer Bolat, Ticaret Bakanı

- Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

- Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

- Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

- Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

- Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanı

- Mehmet Fatih Kacır, Sanayii ve Teknoloji Bakanı

- İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanı

- Abdülkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

olarak atandı.

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