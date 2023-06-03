İşte yeni kabinedeki ekonomi kadrosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 67. Hükumetindeki görev dağılımı açıkladı.
Buna göre yeni kabinede ekonomiyle ilgili bakanlıklarda görev dağılımı şu şekilde oldu:
- Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı
-Ömer Bolat, Ticaret Bakanı
- Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
- Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
- Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
- Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
- Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanı
- Mehmet Fatih Kacır, Sanayii ve Teknoloji Bakanı
- İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanı
- Abdülkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
olarak atandı.
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