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İşte yeni kabinedeki ekonomi kadrosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasıyla yeni ekonomi yönetimi de belli oldu...

İşte yeni kabinedeki ekonomi kadrosu
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 67. Hükumetindeki görev dağılımı açıkladı.

Buna göre yeni kabinede ekonomiyle ilgili bakanlıklarda görev dağılımı şu şekilde oldu:

- Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı

-Ömer Bolat, Ticaret Bakanı

- Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

- Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

- Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

- Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

- Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanı

- Mehmet Fatih Kacır, Sanayii ve Teknoloji Bakanı

- İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanı

- Abdülkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

olarak atandı.

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