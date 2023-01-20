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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Devlete olan borçlar ve cezalara yapılandırma imkanı geliyor
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Devlete olan borçlar ve cezalara yapılandırma imkanı geliyor

31 Aralık 2022'ye kadar olan devlete tüm borçlar ile adli ve idari cezalara yapılandırma imkanı getiriliyor. Söz konusu düzenlemenin detaylarının pazartesi günü açıklanması bekleniyor

Son dakika: Devlete olan borçlar ve cezalara yapılandırma imkanı geliyor
HABERTURK.COM

Devlete olan tüm borçlara yapılandırma imkanı getiriliyor. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara taksit imkanı getirilecek.

HABERTÜRK'ün edindiği bilgiye göre yapılacak düzenlemeyle vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Belediyelere borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

Düzenleme kapsamında ayrıca şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da sunulacak.

Alınan bilgiye göre yeni Cumhuriyet tarihinin en kapsamlısı olacak yapılandırma paketi pazartesi günü kabine toplantısında görüşülecek. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.

YÜZDE 90'A KADAR BORÇLAR SİLİNEBİLİR

Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilmesi beklenirken, yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi de söz konusu olabilir.

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