Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Madleen tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan "Madleen" gemisine yaptığı müdahaleye tepki gösterdi ve müdahalenin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ifade etti.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu "Madleen" adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti Haberi Görüntüle

"İSRAİL BİR TERÖR DEVLETİ OLDUĞU BİR KEZ DAHA İSPATLAMIŞTIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır."