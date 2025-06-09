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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Madleen tepkisi | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Madleen tepkisi

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Madleen gemisine yaptığı müdahaleye ilişkin yaptığı açıklamada, "'Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı. Açıklamada, "Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail'in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır" ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 10:55 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:12
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Madleen tepkisi
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan "Madleen" gemisine yaptığı müdahaleye tepki gösterdi ve müdahalenin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ifade etti.

        Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu "Madleen" adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
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        "İSRAİL BİR TERÖR DEVLETİ OLDUĞU BİR KEZ DAHA İSPATLAMIŞTIR"

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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        "Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

        Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır."

        İSRAİL'İN MADLEEN GEMİSİNE MÜDAHALESİ

        Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 2'si Türk, 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusu bu sabah saatlerinde müdahale etti ve gemiyle irtibat kesildi.

        Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan Madleen isimli yelkenli ile aralarında Türk aktivistler Hüseyin Şuayb ile Yasemin Acar, Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve aktivist Greta Thunberg’in bulunduğu 12 insan hakları aktivisti, İsrail’in Gazze Şeridi’nde uyguladığı ablukayı kaldırmak amacıyla yardım malzemeleriyle birlikte 1 Haziran’da İtalya’nın Sicilya Adası’ndan yola çıktı.

        Gazze açıklarında önce üzerinde dronların uçtuğu belirtilen gemiye daha sonra İsrail ordusu tarafından müdahale edildiği ve irtibatın kesildiği bildirildi. Müdahalenin ardından Madleen gemisinin İsrail kıyılarına çekildi ve 12 aktivist gözaltına alındı.

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