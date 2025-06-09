Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Madleen tepkisi

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 2'si Türk, 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusu bu sabah saatlerinde müdahale etti ve gemiyle irtibat kesildi.
Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan Madleen isimli yelkenli ile aralarında Türk aktivistler Hüseyin Şuayb ile Yasemin Acar, Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve aktivist Greta Thunberg’in bulunduğu 12 insan hakları aktivisti, İsrail’in Gazze Şeridi’nde uyguladığı ablukayı kaldırmak amacıyla yardım malzemeleriyle birlikte 1 Haziran’da İtalya’nın Sicilya Adası’ndan yola çıktı.
Gazze açıklarında önce üzerinde dronların uçtuğu belirtilen gemiye daha sonra İsrail ordusu tarafından müdahale edildiği ve irtibatın kesildiği bildirildi. Müdahalenin ardından Madleen gemisinin İsrail kıyılarına çekildi ve 12 aktivist gözaltına alındı.