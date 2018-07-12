Almanya'da mahkemenin şehirlere dizel araçları yasaklama yetkisi vermesinin ardından bir şehir daha dizel yasağı başlatıyor.

Otomotiv devi Mercedes ve Volkswagen grubunun üyesi Porsche'un merkezinin de bulunduğu Stuttugart şehrinde gelecek yıldan itibaren Euro 4 ve altındaki standarda sahip dizel araçlar trafiğe çıkamayacak.

Baden-Wuerttemberg yönetimi Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek kararın gerekçesini artan hava kirliliğine önlem almak. Almanya'da dizel yasağını ilk başlatan şehir Hamburg olmuştu.

Eyalet meclisindeki Yeşiller Partisi grubu lider Andreas Schwarz ise Euro 5 standardındaki dizel araçlarını daha detaylı bir temiz hava önlem pakedi adına özellikle yasaklamadıklarını belirtti ve toplu taşıma ağlarının yaygınlaştırılması ve elektrikli araçların teşvik edilmesi gibi önlemlerin etkilerini izleyeceklerini söyledi.

Stuttgart'da çevrecilerin dizel eylemi - DPA

PEK ÇOK ŞEHİR DİZEL YASAĞINI GÖRÜŞÜYOR

Yapılan ölçümlere göre başta Hamburg, Münih ve Stuttgart olmak üzere Almanya'da pek çok kent merkezi toksik ve solunum yolları hastalıklarına neden olan nitrojen oksit partikülleri (NOx) seviyesi açısından AB sınırlarının üzerinde.

Baden-Wuerttemberg yönetimi gelecek yıl ortasına kadar hava kalitesinde ilerleme göremediği takdirde Euro 5 araçları da 2020 ocak itibarıyla yasaklayacak.

Almanya'nın yanı sıra Fransa'nın başkenti Paris, Madrid, Atina, Kopenhag, Meksika şehri gibi pek çok yerde gelecek yıldan itibaren yeni dizel araç girişinin yasaklanmasına dair çalışmalar yürütülüyor.